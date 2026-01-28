Umsatzsteigerungen, globale Expansion, Branchenanerkennung und ESG-Führungsrolle unterstützten das anhaltende Wachstum im Jahr 2025

2025 war ein weiteres erfolgreiches Jahr für die PQE Group, ein Beratungsunternehmen der Life-Sciences-Branche mit Sitz in Florenz (Italien), das weltweit mehr als 2000 Mitarbeiter und über 40 Niederlassungen beschäftigt. Die Gruppe, die kürzlich zum sechsten Mal in Folge von Deloitte Private als "Best Managed Company" ausgezeichnet wurde, erzielte einen Umsatzanstieg auf 105 Millionen Euro im Jahr 2025, was einer Steigerung von 7 gegenüber den 97,5 Millionen Euro im Jahr 2024 entspricht.

Die PQE Group wurde 1998 von CEO Gilda D'Incerti gegründet und ist ein von Frauen geführtes Unternehmen, das zahlreiche Branchenzertifizierungen erhalten hat, darunter ISO/IEC 27001, den weltweit bekanntesten Standard für Informationssicherheit, und ISO 9001, der sich auf Qualitätsmanagementsysteme konzentriert. Um seine laufenden globalen Expansionsbemühungen zu verstärken, expandierte PQE 2025 weiter in der APAC-Region, baute seine Präsenz in Nordamerika weiter aus und eröffnete neue Niederlassungen in Latina (Italien) und Kopenhagen (Dänemark). PQE vertiefte 2025 auch sein Engagement im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), wobei der Schwerpunkt auf der Exzellenz der KI- und Cybersicherheitsdienste von PQE lag und erhebliche Ressourcen bereitgestellt wurden, um mit den technologischen Fortschritten, Trends und Angeboten im Bereich der KI in der Life-Sciences-Branche Schritt zu halten.

Neben der Auszeichnung als "Best Managed Company 2025" von Deloitte Private umfassten die Erfolge und Anerkennungen von PQE im Laufe des Jahres: Zertifizierung als "Great Place to Work" für seine US-Tochtergesellschaft zum vierten Mal in Folge; Auszeichnung als "Best Life Science Company in Maryland" durch die Stellar Business Awards; Ecovadis-Auszeichnung für hervorragende Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit 2026; und Anerkennung als eines der 75 besten ESG-Unternehmen beim Sustainability Award 2025, wobei PQE den 2025 Sustainability Award Italy erhielt, der das Engagement von PQE für ESG würdigt, dessen Ziele jedes Jahr im Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht werden, wodurch detaillierte Informationen über die Nachhaltigkeitsstrategie von PQE offengelegt werden.

2025 verstärkte PQE sein bereits kompetentes, professionelles KMU-Personal durch die Einstellung zusätzlicher hochrangiger Berater und Branchenexperten in zahlreichen Dienstleistungsbereichen, darunter die kürzliche Ernennung von Francesco Minà zum neuen Vice President Operations, der nach zwei Jahrzehnten im Bereich Automatisierung und Operational Excellence bei Johnson Johnson nun die Dienstleistungserbringung der PQE-Gruppe auf globaler Ebene leiten wird.

"2025 war ein positives Jahr für die PQE Group, ein privates Unternehmen, made in Italy, mit internationaler Ausrichtung", sagte Gilda D'Incerti, CEO und Gründerin der PQE Group. "Dies ermöglicht es uns, mit den größten Beratungsunternehmen zu konkurrieren", fuhr sie fort, "und das nicht nur aufgrund unseres globalen Netzwerks und unserer beträchtlichen Anzahl hochspezialisierter Ressourcen. Durch die kontinuierliche Beobachtung von Branchentrends und technologischen Entwicklungen bieten wir hochwertige Lösungen zu wettbewerbsfähigen Kosten, verbinden lokale Reaktionsfähigkeit mit globaler Expertise und entwickeln uns schnell zu einem der weltweit führenden Beratungsunternehmen in der biopharmazeutischen und medizinischen Geräteindustrie."

Während PQE sein globales Netzwerk weiter ausbaut, engagiert sich das Unternehmen intensiv für Investitionen in Fachwissen und kompetente Fachkräfte, liefert innovative und wirkungsvolle Lösungen für seine Kunden weltweit und engagiert sich durch sinnvolle Initiativen im Bereich der sozialen Verantwortung neben seinem kontinuierlichen Engagement für die Sicherheit der Patienten und seinen ständigen Bemühungen, die Life-Science-Branche positiv zu verbessern. In diesem Zusammenhang ist das Unternehmen stolzes Mitglied des von der EU finanzierten Project-COMFORT Consortium, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Gesundheitswesen durch patientenzentrierte Mikroprobenahme (PCmS) zu transformieren, eine minimalinvasive Methode zur Entnahme und Analyse von Blutproben außerhalb traditioneller klinischer Umgebungen. Im Rahmen dieser Bemühungen leitet PQE derzeit das "Work Package 7: Laying the Foundation for the Future" (Arbeitspaket 7: Grundlagen für die Zukunft schaffen), um mit den Zielgruppen des Projekts in Kontakt zu treten und ihnen Einblicke, aktuelle Informationen und Ergebnisse wie Berichte und Veröffentlichungen zur Verfügung zu stellen.

Die PQE Group wurde 1998 in Florenz, Italien, gegründet und ist ein führendes Beratungsunternehmen im Bereich Life Science, das sich in Frauenhand befindet und sowohl Branchenriesen als auch kleinen und mittleren Unternehmen weltweit hochwertige Lösungen in den Bereichen GCP, GLP, GMP und GDP anbietet. Mit ihrem Fokus auf Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit und einer globalen Präsenz durch mehr als 40 Niederlassungen weltweit und über 2000 professionelle Mitarbeiter setzt die PQE Group weiterhin Maßstäbe in der Branche und treibt positive Veränderungen im Bereich Life Science voran. Die CEO und Gründerin der Gruppe, Gilda D'Incerti, hat außerdem ReSQ-UP ins Leben gerufen, eine bahnbrechende Initiative im Bereich der klinischen Forschungsorganisationen, die sich auf die Unterstützung von Start-ups in den Bereichen Frauengesundheit (FemTech), Medizinprodukte und Innovationen im Biotech-Sektor konzentriert.

