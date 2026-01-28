DJ Durchsuchungen bei der Deutschen Bank wegen Verdachts auf Geldwäsche

DOW JONES--Bei der Deutschen Bank hat es am Mittwoch eine Durchsuchung wegen des Verdachts auf Geldwäsche gegeben. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte, wird ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main an den Standorten der Deutschen Bank in Frankfurt am Main und Berlin vollstreckt. Beteiligt sind die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen Frankfurt und das Bundeskriminalamt (BKA).

Es laufe ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter der Deutschen Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche und in Zusammenhang stehender weiterer Vorwürfe nach dem Geldwäschegesetz (GWG), so die Behörde weiter.

Die Deutsche Bank habe in der Vergangenheit Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Gesellschaften unterhalten, die im Rahmen von weiteren Ermittlungen wiederum im Verdacht stehen, selbst zum Zwecke der Geldwäsche eingesetzt worden zu sein.

"Wir bestätigen, dass in den Geschäftsräumen der Deutschen Bank derzeit eine Maßnahme der Staatsanwaltschaft Frankfurt durchgeführt wird", teilte die Deutsche Bank mit. "Die Bank arbeitet vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns darüber hinaus nicht äußern."

