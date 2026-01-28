Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA

ABO Energy verkauft französische Solarparks

ABO Energy hat den Verkauf von drei Solarprojekten in Frankreich mit einer Gesamtleistung von 85 Megawatt peak erfolgreich abgeschlossen. Die Erträge und Mittelzuflüsse aus den drei Projekten verteilen sich auf die Geschäftsjahre 2024 bis 2027. Über die Kaufpreise haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Ein Portfolio bestehend aus zwei der drei Solarparks - Presnoy (26,25 Megawatt peak) und Nargis (14,96 Megawatt peak) - wurde schlüsselfertig an den unabhängigen Stromerzeuger Tenergie verkauft. ...

