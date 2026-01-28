Gold über 5.000 US-Dollar, Silber über 100 US-Dollar und Kupfer knackt die 13.000 US-Dollar-Marke - die Märkte erleben derzeit eine der stärksten Rohstoff-Rallys aller Zeiten. Ein Allzeithoch jagt das nächste. Doch die Experten richten ihren Blick bereits auf Explorationswerte aus der zweiten und dritten Reihe - mit riesigem Zukunftspotenzial.Bei einem Blick auf aktuelle Analysen und Schlagzeilen wird schnell klar: Die Rekordstände bei Gold und Co sind keine Investment-Blase, sondern fundamental ...Den vollständigen Artikel lesen ...
