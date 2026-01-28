Anzeige
Mittwoch, 28.01.2026
Warum Kupfer und Silber aus Nevada plötzlich wieder im Fokus stehen könnten
Dow Jones News
28.01.2026 15:27 Uhr
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 29. Januar (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 29. Januar (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 4Q 
*** 06:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (07:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK) 
*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, Verkehrszahlen 4Q 
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Jahresergebnis 
*** 06:45 CH/ABB Ltd, Jahresergebnis 
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis 
*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Jahresergebnis 
  07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 CH/STMicroelectronics NV, Jahresergebnis 
  07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 4Q 
*** 07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Dezember 
*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 2025 
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Jahresergebnis 
  08:00 DE/Secunet Security Networks AG, vorläufiges Jahresergebnis 
  08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q 
  08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q 
     PROGNOSE:   +0,6% gg Vq/+2,6% gg Vj 
     3. Quartal:  +0,6% gg Vq/+2,8% gg Vj 
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     PROGNOSE: 1,75% 
     zuvor:  1,75% 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember 
     Geldmenge M3 
     PROGNOSE:   +3,0% gg Vj 
     zuvor:    +3,0% gg Vj 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar 
     Wirtschaftsstimmung Eurozone 
     PROGNOSE:     97,0 
     zuvor:      96,7 
     Industrievertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:     -8,1 
     zuvor:      -9,0 
     Verbrauchervertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:    -12,4 
     Vorabschätzung: -12,4 
     zuvor:      -13,2 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar 
  12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 4Q 
*** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q 
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q 
  12:30 DE/ING Deutschland, BI-PK 
*** 13:00 US/Mastercard Inc, Jahresergebnis 
  13:30 US/Lockheed Martin Corp, Jahresergebnis 
  14:00 US/Starbucks Corp, Investorentag 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 205.000 
     zuvor:  200.000 
*** 14:30 US/Handelsbilanz November 
     PROGNOSE:  -42,9 Mrd USD 
     zuvor:    -29,4 Mrd USD 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:   +4,9% gg Vq 
     1. Veröff.:  +4,9% gg Vq 
     2. Quartal:  +4,1% gg Vq 
     Lohnstückkosten 
     PROGNOSE:   -1,9% gg Vq 
     1. Veröff.:  -1,9% gg Vq 
     2. Quartal:  -2,9% gg Vq 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von 
     Brent und WTI 
  15:30 EU/EZB-Direktor Chipollone, Teilnahme an New Year's Forum 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie November 
     PROGNOSE:   +1,3% gg Vm 
     zuvor:    -1,3% gg Vm 
*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 
*** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q 
*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q 
 
***   - DE/Kion Group AG, Pre-Close Call 
    - DE/Bundeskanzler Merz, trifft Premierministerin von Litauen, 
     Ruginiene 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 08:56 ET (13:56 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
