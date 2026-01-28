Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 28.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Warum Kupfer und Silber aus Nevada plötzlich wieder im Fokus stehen könnten
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Markus Weingran
28.01.2026 15:27 Uhr
35 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rohstoff Spezial: Aktien und ETFs zu Seltene Erden, Uran und Öl

Seltene Erden, Uran und Öl stehen für drei völlig unterschiedliche, aber hochrelevante Investment-Themen: technologische Abhängigkeit, Energiesicherheit und globale Machtverschiebungen. Wo sollten Anleger zugreifen? Rohstoff Spezial: Aktien und ETFs zu Seltene Erden, Uran und Öl Geopolitische Spannungen, Energiewende, neue Industrien - kaum ein Markt reagiert so sensibel auf globale Umbrüche wie der Rohstoffsektor. Während viele Anleger zuletzt vor allem auf Technologie- und KI-Aktien geblickt haben, rücken drei Rohstoffgruppen zunehmend wieder in den Mittelpunkt: Seltene Erden, Uran und Öl. Sie sind grundlegend für moderne Volkswirtschaften - und bieten spannenden Gesprächsstoff für …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.