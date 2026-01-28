Heute blickt die Finanzwelt nach Washington. Um 20:00 Uhr deutscher Zeit verkündet die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung, eine halbe Stunde später tritt Jerome Powell vor die Presse. Die Erwartungen am Parkett sind eindeutig: Stillstand.Der Markt rechnet nicht mit Überraschungen. Laut dem FedWatch Tool der CME liegt die Wahrscheinlichkeit für gleichbleibende Zinsen bei rund 97 Prozent. Während die Inflation langsam nachlässt, setzt die Fed auf Geduld. Marktteilnehmer erwarten für das restliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
