Die US-Börsen zeigen zur Wochenmitte ein gespaltenes Bild. Während der Blue-Chip-Index Dow Jones stagniert, setzen Technologieaktien ihren Höhenflug fort. Der Dow Jones ist vorbörslich mit 48.986 Punkten minimal im Minus. Der Nasdaq 100 hingegen notiert 0,8 Prozent fester bei 26.152 Zählern und nimmt damit erneut Kurs auf sein Rekordhoch von Ende Oktober.Die Anleger setzen offenbar auf eine Fortsetzung der Rally. Der Grund: Nach Handelsschluss präsentieren die Schwergewichte Microsoft, Meta und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
