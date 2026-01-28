Köln (ots) -- tv14, stern und TV Movie unter den Top 5 der einzelbelegbaren Publikums-Kaufzeitschriften: tv14 erreicht 3,11 Mio., stern 2,76 Mio. und TV Movie erreicht 2,74 Mio. Leser:innen.5- Ad Alliance erreicht mit ihrem Zeitschriften-Portfolio 40,9 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren.- Bauer Media Group ist im Segment der Programmzeitschriften Reichweiten-Marktführerin im Vermarktungsportfolio der Ad Alliance mit monatlich 12,64 Mio. Leser:innen.Das Zeitschriften-Portfolio der Ad Alliance erzielt in der aktuellen Reichweiten-Auswertung ma Pressemedien 2026 I der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) eine herausragende Gesamtreichweite von 29,05 Millionen Leser:innen monatlich und erreicht damit fast die Hälfte der Menschen ab 14 Jahren in Deutschland.Die höchsten Reichweiten der von der Ad Alliance vermarkteten Titel erzielen tv14 mit 3,11 Mio., stern mit 2,76 Mio. und TV Movie mit 2,74 Mio. Leser:innen. Reichweiten-Marktführerin im Segment der Programmzeitschriften ist die Bauer Media Group, die seit Januar 2025 durch die Ad Alliance vermarktet wird. Die TV-Magazine erreichen insgesamt monatlich hervorragende 12,64 Mio. Leser:innen mit den Titeln: auf einen Blick, Fernsehwoche, tv Hören & Sehen, tv klar, TV Movie, tv14 und tv pur.Führendes Wissensmagazin ist GEO mit 1,53 Millionen Menschen. Unangefochten an der Spitze beim Thema Wohnen ist SCHÖNER WOHNEN, das 990.000 Menschen erreicht. Hohe Reichweiten erzielen auch die Titel GALA mit 1,26 Millionen Menschen und BRIGITTE mit 1,06 Mio. Leser:innen, die damit Platz 1 bei den 14-täglichen Frauenzeitschriften erreicht. Beide Titel hat 2025 die FUNKE Mediengruppe von RTL Deutschland erworben und werden von Ad Alliance vermarktet. Nummer 1 bei den monatlichen Frauentiteln bleibt Cosmopolitan von der Bauer Media Group mit 780.000 Leser:innen. Bei den Wirtschaftstiteln erreicht CAPITAL starke 520.000 Leser:innen.In der ma Pressemedien werden halbjährlich rollierend die Reichweiten und Zielgruppenmerkmale für ca. 150 Zeitschriften in Berichten und Datensätzen ausgewiesen. Die agma führt die Media-Analysen (ma) im Auftrag ihrer Mitglieder durch, zu denen auch die Medienanbieter der Ad Alliance gehören.Ad Alliance:Ad Alliance steht für wirksame, crossmediale Markenkommunikation in Deutschland. Als Vermarktungseinheit von RTL Deutschland verantwortet sie die Vermarktung der Medienangebote von RTL Deutschland und der Bauer Media Group. Zudem agiert Ad Alliance als Eigen- und Diensthändler für ausgewählte Marken und Gattungen von Media Impact, der FUNKE Mediengruppe und Warner Bros. Discovery Germany und verantwortet das Video- und Addressable-TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Die rund 500 Medienmarken aus TV, Print, Digital, Addressable TV sowie ausgewählten Streamingangeboten wie RTL+ und HBO Max erreichen bis zu 99 Prozent der Menschen in Deutschland. Strategische Beratung, Datenintelligenz und innovative Technologien sichern messbare Werbewirkung. www.ad-alliance.de sowie LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ad-alliance/posts/?feedView=all)Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innePressekontakt:Thomas Bodemer | Senior Manager Unternehmenskommunikation | T: +49 221 456-74314 | thomas.bodemer@rtl.deKerstin Jaumann | SVP Unternehmenskommunikation | T: +49 221 456-74206 | kerstin.jaumann@rtl.deJasmin Menzer | Leiterin Bildredaktion | T: +49 221-456-74281 | jasmin.menzer@rtl.deOriginal-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/6205968