Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das Segment der Deutschen Börse für Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Products (ETPs) verzeichnete im vergangenen Jahr über alle wesentlichen Kennzahlen hinweg neue Rekordmarken, so die Deutsche Börse AG.So sei das Handelsvolumen in ETFs und ETPs auf Xetra gegenüber dem Vorjahr deutlich um 52,7 Prozent auf 352,4 Mrd. EUR (2024: 230,8 Mrd. EUR) gestiegen. Gleichzeitig habe das im Segment verwaltete Vermögen mit 2,27 Bio. EUR einen neuen historischen Höchststand erreicht (+24,5 Prozent; Dezember 2024: 1,83 Bio. EUR). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de