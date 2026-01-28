© Foto: Zhao Dingzhe - picture alliance / XinHuaPonyAI schließt einen Deal für fahrerlose Robotaxis im Premium-Segment. ATBB Travel & Express Service betreibt die Flotte, PonyAI liefert die Technik.Der chinesische Tesla-Konkurrent PonyAI geht einen entscheidenden Schritt in Richtung kommerzieller Skalierung und geht eine strategische Partnerschaft mit Beijing ATBB Travel and Express Service ein. Gemeinsam wollen beide Partner vollständig fahrerlose Robotaxi-Flotten aufbauen, wobei ATBB die operative Verantwortung für die Fahrzeuge übernimmt, während PonyAI die virtuelle Fahrtechnik sowie die Robotaxi-Disposition liefert. Mit dieser Zusammenarbeit kann PonyAI seine Technologie in einem asset-light Modell noch schneller ausrollen, so das …Den vollständigen Artikel lesen
