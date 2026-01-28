Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 28
[28.01.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.01.26
|IE000LZC9NM0
|7,051,620.00
|USD
|0
|57,228,036.62
|8.1156
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.01.26
|IE000DOZYQJ7
|3,184,930.00
|EUR
|0
|18,078,705.93
|5.6763
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.01.26
|IE000GETKIK8
|34,336.00
|GBP
|0
|372,289.66
|10.8425
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.01.26
|IE000XIITCN5
|51,779.00
|GBP
|0
|422,291.94
|8.1557
