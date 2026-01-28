Eine weltweite Rally bei Technologieaktien treibt am Mittwoch die Börsen. Der S&P 500 erreichte im frühen US-Handel, vor dem Zinsentscheid der Fed, ein neues Allzeithoch, Segate gewinen 13 Prozent. Am Abend melden gleich vier Schwergewichte aus der Technologiebranche Zahlen. Getrieben von den Technologieaktien ist der US-Index S&P 500 am Dienstag erstmals über die Marke von 7000 Punkten gestiegen. Kurz nach Börseneröffnung legte der S&P um 0,3 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE