Das Neom-Projekt in Saudi-Arabien gerät ins Wanken. Jetzt haben die Verantwortlichen die Arbeiten an einigen Megabauten eingestellt und überdenken ihre Ausmaße. Davon ist auch die Bandstadt The Line betroffen. Was mit der futuristischen Stadt passieren soll. Ursprünglich sollten bis 2030 rund 1,5 Millionen Menschen in einer neuen Megastadt in Saudi-Arabien leben: The Line. Die futuristische Metropole hätte sich dabei auf einer Länge von 170 Kilometern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n