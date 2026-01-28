Bitcoin-Indikatoren signalisieren bullisches Reversal - Potenzial für neuen Aufschwung

Mehrere technische und makroökonomische Signale deuten derzeit auf eine mögliche Trendwende bei Bitcoin hin, auch wenn der Markt kurzfristig von Vorsicht geprägt bleibt. Ein seltener bullischer Cross im Stochastic RSI sowie die Schwäche des US-Dollar-Index wecken Erinnerungen an vergangene Rallyes. Gleichzeitig unterstreichen Bewertungsmodelle eine Unterbewertung von Bitcoin im Vergleich zu Gold und globaler Liquidität. Sollte sich das Reversal bestätigen, könnte dies nicht nur Bitcoin, sondern auch Projekte wie Bitcoin Hyper beflügeln.

Seltene technische Signale weisen auf starke Aufwärtsbewegung hin

Ein bullischer Cross im Stochastic RSI der US-10-Jahres-Staatsanleiherendite und der chinesischen 10-Jahres-Rendite auf dem wöchentlichen Bitcoin-Chart gilt als einer der zuverlässigsten Frühindikatoren für größere BTC-Anstiege. Laut Analyst Coinvo Trading trat dieses Signal in der Vergangenheit nur viermal auf - jedes Mal folgte eine mehrmonatige Rallye mit dreistelligen prozentualen Zuwächsen. Das letzte Auftreten im Oktober 2020 leitete den Anstieg bis zum damaligen Allzeithoch von 69.000 US-Dollar ein, was einem Plus von rund 600 Prozent entsprach.

Die anhaltende Schwäche des US-Dollar-Index DXY verstärkt das bullische Bild. Historisch neigte Bitcoin zu starken Breakouts, sobald der DXY unter die Marke von 96 fiel - so geschehen in den Jahren 2017 und 2022. Analyst Matthew Hyland und das Team von Swan erwarten, dass Bitcoin nach einer mehrmonatigen Seitwärtsphase einen explosiven Ausbruch erleben könnte, ähnlich wie in früheren Zyklen.

Unterbewertung und makroökonomische Divergenzen stützen das Szenario

Der Z-Score von Bitcoin im Vergleich zu Gold liegt derzeit unter -2 - ein extrem seltenes Niveau, das auf eine deutliche Unterbewertung hinweist. Gleichzeitig zeigt der Z-Score gegenüber der globalen Liquidität ebenfalls ein stark negatives Niveau, während Gold auf einem Zehnjahreshoch notiert. Historisch folgten auf solche Diskrepanzen stets starke Marktangleichungen, oft mit fallendem Goldpreis und deutlich steigenden Bitcoin-Kursen.

Kurzfristig bleibt der Markt fragil: Die Spot Cumulative Volume Delta fiel von +54 Millionen auf -194 Millionen US-Dollar, was auf dominierende Verkäufer und defensives Verhalten hindeutet. Wöchentliche Nettoabflüsse von Bitcoin-Spot-ETFs in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar verstärken diesen Eindruck. Dennoch hat sich eine technische Bodenstruktur gebildet, die bei abnehmender Volatilität als Basis für größere Bewegungen gilt - ein Muster, das in früheren Bullenmärkten 2017 und 2021 beobachtet wurde.

Bitcoin Hyper Presale profitiert von möglichem BTC-Aufschwung

Sollte sich das bullische Reversal bei Bitcoin durchsetzen, könnten innovative Projekte wie Bitcoin Hyper überproportional profitieren. Als Layer-2-Lösung macht Bitcoin Hyper die Blockchain durch die Solana Virtual Machine alltagstauglich: nahezu sofortige Finalität, minimale Kosten und volle Bitcoin-Sicherheit über eine trustless Bridge, Zero-Knowledge-Proofs und periodisches Settlement auf Layer 1. Dadurch werden echte Use-Cases wie schnelle Payments, DeFi-Anwendungen, Staking und dApps direkt auf Bitcoin möglich.

Der Presale läuft weiterhin stark: Der Token-Preis liegt bei 0,013645 US-Dollar, bereits über 31 Millionen US-Dollar Funding wurden eingesammelt. Käufer können HYPER direkt mit bis zu 38 Prozent APY staken. In einer Phase steigender Bitcoin-Adoption und Kapitalzuflüsse in den Kryptosektor könnte $HYPER von einem breiteren Boom profitieren.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.