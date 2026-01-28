Gold-Rallye mit 6.000-Dollar-Ziel - Kryptomarkt als zusätzlicher Treiber

Die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten weichen stark von klassischen Mustern ab: Aktienindizes und Edelmetalle erreichen Woche für Woche neue Höchststände, obwohl herkömmliche Bewertungsmodelle in vielen Fällen nicht mehr greifen. Gold profitiert von dieser außergewöhnlichen Phase und zeigt eine fundamental gestützte Rallye, die sich nach Einschätzung von Analysten fortsetzen dürfte. Ein Experte von Runumbitcoin sieht das Kursziel von 6.000 US-Dollar als realistisch an und verweist dabei auch auf die wachsende Rolle des Kryptomarkts, insbesondere durch Stablecoin-Emittenten wie Tether.

Fundamentale Treiber hinter der Gold-Rallye

Trotz des starken Anstiegs in den vergangenen 6 bis 12 Monaten bleibt die Gold-Rallye nach Ansicht des Analysten nicht rein spekulativ getrieben, sondern durch reale Faktoren untermauert. Das Überschreiten psychologisch wichtiger Marken wie 5.000 US-Dollar hat weitere Aufmerksamkeit generiert und dürfte den Preis weiter nach oben treiben. Zusätzliche Unterstützung kommt von geopolitischen Risiken wie der Sorge vor einem neuen Shutdown der US-Regierung, einem schwachen US-Dollar sowie erwarteten Zinssenkungen, die Inflationsdruck erzeugen könnten.

Der Kryptomarkt gewinnt in diesem Kontext zunehmend an Bedeutung. Tether, der größte Emittent von Stablecoins, hält bereits über 140 Tonnen Gold und kauft kontinuierlich weiter hinzu. Diese Käufe dienen der Absicherung neu ausgegebener Stablecoins und positionieren Tether inzwischen als einen der relevantesten privaten Goldhalter weltweit - vergleichbar mit kleineren Zentralbanken.

Bitcoin und Krypto profitieren von steigendem Goldpreis

Historisch hat sich eine enge Korrelation zwischen Gold- und Bitcoin-Kursen gezeigt: Steigt Gold, folgt Bitcoin meist nach. Auch wenn diese Beziehung in den letzten Monaten zeitweise aufgelöst war, erwarten Beobachter eine erneute Angleichung. Da massive Korrekturen beim Gold derzeit unwahrscheinlich erscheinen, könnte Bitcoin eher aufholen - ein Szenario, das auch Altcoins beflügeln würde.

Bitcoin Hyper ($HYPER) wird in diesem Zusammenhang als potenzieller Profiteur genannt. Das Projekt entwickelt eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin umfassend DeFi-fähig macht und neue Anwendungsmöglichkeiten schafft. Der $HYPER-Token steht dabei im Zentrum und ist derzeit im Presale verfügbar.

Bitcoin Hyper Presale stößt auf starkes Interesse

Im Presale von Bitcoin Hyper wurden bereits über 31 Millionen US-Dollar eingesammelt - ein klares Zeichen für das Vertrauen der Investoren in das Projekt. Die Layer-2-Architektur soll Bitcoin von der reinen Wertaufbewahrung zu einer produktiven Basis für dezentrale Anwendungen erweitern. Frühe Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich vor dem Preisanstieg zu positionieren.

