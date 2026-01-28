Bekanntlich hat Ford die Produktion seines vollelektrischen Pickups F-150 Lightning gestoppt. Nun sorgt ein hochrangiger Manager des E-Auto-Startups Rivian für viel Aufmerksamkeit auf LinkedIn - denn dort empfiehlt er Ford-Kunden, deren Bestellung storniert wurde, den R1T von Rivian als Alternative. "Liebe Flottenmanager! Wurden Ihre Lightning-Bestellungen storniert? Rivian kann helfen!" So beginnt Seth Parks, Senior Manager Fleet Sales bei Rivian, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net