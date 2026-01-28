© Foto: Harald Tittel/dpaDer Optionsmarkt preist aktuell für die Earnings von KLA eine relativ große Bewegung ein. Die Volatilität für den Halbleiter-Dienstleister vor dem Geschäftsbericht am Donnerstag ist hoch.Die Quartalszahlen von ASML am Mittwoch haben den gesamten Markt für Halbleiter im frühen Handel nach oben gezogen. KLA Corporation stellt Geräte zur Waferinspektion und Halbleiter-Produktionsüberwachung her. Die Aktie hat sich auf Jahressicht mehr als verdoppelt und profitiert von steigender Nachfrage im Chip-MArkt, vor allen Dingn verursacht durch den Ausbau von Datenzentren im Zuge des KI-Hypes. Evercore ISI hatte zuletzt die Aktie am Monatag positiv mit einem Buy-Rating bewertet. Der Zielpreis wurde …Den vollständigen Artikel lesen
