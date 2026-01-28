FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse, gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner dritten Asset-Backed-Verbriefung seit April 2025 im Rahmen seines LILY-Programms bekannt. Das Gesamtvolumen dieser Transaktionen beläuft sich auf 750 Millionen US-Dollar an durch Lebensversicherungen besicherten Finanzierungen. Damit stärkt Coventry seine Position als führende Plattform für institutionelle Anleger, die ein differenziertes Engagement in langlebigkeitsgebundenen Vermögenswerten anstreben.

Das LILY-Programm strukturiert langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte zu Investment-Grade Asset-Backed Securities, die sich durch nachhaltige Sicherheiten, vorhersehbare Cashflows und eine weitgehende Unabhängigkeit von traditionellen Finanzmärkten auszeichnen. Durch die Kombination aus diszipliniertem Underwriting, versicherungsmathemischer Analyse und robusten strukturellen Schutzmechanismen ermöglicht LILY Anlegern den Zugang zu einer spezialisierten Anlageklasse in einem vertrauten ABS-Format.

"Der entscheidende Erfolgsfaktor des LILY-Programms ist nicht eine einzelne Transaktion, sondern der Aufbau einer wiederholbaren Emissionsplattform von institutioneller Qualität für lebensversicherungsgebundene Vermögenswerte", so Reid Buerger, CEO von Coventry. "Diese Entwicklung spiegelt die jahrelange Arbeit wider, die notwendig war, um die für eine nachhaltige Verbriefungstätigkeit erforderlichen Origination-Kapazitäten, Analysekompetenzen, Servicing-Fähigkeiten und strukturellen Voraussetzungen zu schaffen."

Das anhaltende Wachstum des LILY-Programms unterstreicht Coventrys Position an der Schnittstelle von Lebensversicherung, Asset-Backed-Finanzierung und Private Credit und hebt die Rolle des Unternehmens bei der Gestaltung des institutionellen Marktes für langlebigkeitsgebundene Anlagen hervor. Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach hochwertigen, unkorrelierten Vermögenswerten erwartet Coventry, dass LILY eine zentrale Rolle bei der Finanzierung der verantwortungsvollen Expansion der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse spielen wird.

Über Coventry

Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse. Das Unternehmen betreibt eine integrierte Plattform in vier sich ergänzenden Geschäftsbereichen: dem Sekundärmarkt für Lebensversicherungen, Langlebigkeitsfinanzierungen, dem Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen sowie Versicherungstechnologie. Über diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry die finanziellen Handlungsspielräume von Versicherungsnehmern, stellt kapitaleffiziente Lösungen bereit, die durch Lebensversicherungen und andere langlebige Vermögenswerte besichert sind, verbessert den Zugang zu Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologie ein, um Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Effizienz im gesamten Lebensversicherungs-Ökosystem zu optimieren. Geleitet von einem langjährigen Engagement für Verbraucherrechte und Marktintegrität nutzt Coventry seine Führungsposition, um Branchenstandards anzuheben, die Auswahl für Verbraucher zu erweitern und verantwortungsvolle institutionelle Anlagelösungen zu entwickeln, die durch Lebensversicherungen abgesichert sind. Im Laufe seiner Geschichte hat Coventry mehr als 21.000 Lebensversicherungspolicen erworben, Langlebigkeits-Transaktionen im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, über 6 Milliarden US-Dollar an Versicherungsnehmer ausgezahlt und Kredite im Zusammenhang mit Lebensversicherungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar vergeben. Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.

Medienkontakt: Jonny Shiver Vice President, Marketing jshiver@coventry.com (215) 836-8300