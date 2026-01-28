Der Silbermarkt explodiert! Jan Willhöft von AXINO Capital beleuchtet gemeinsam mit dem Edelmetallanalyst Felix Schönherr den bemerkenswerten Run. Immer mehr Anleger setzen auf physisches Silber und Gold. Schönherr weist auf die erheblichen Lieferschwierigkeiten hin, die sich durch diese Preissteigerungen manifestieren. Der Analyst geht sogar so weit, dass er von einer "neuen Realität" auf den Silbermärkten spricht, da die Preissetzungsmacht zunehmend nach Asien abwandert, während westliche Märkte und Banken auf papierbasierten Produkten beharren. "Wir haben über den Jahreswechsel eine extreme Schwankung im Silberpreis gesehen, die durch die strategische Neuausrichtung der großen Banken …Den vollständigen Artikel lesen
