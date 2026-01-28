Der deutsche Aktienmarkt schaltet in den Wartemodus. Kurz vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwochabend legte der Dax eine Atempause ein. Der Leitindex verlor zum Handelsschluss fast 0,3 Prozent auf 24.822,79 Punkte. Damit bleibt die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Zählern vorerst eine Hürde, an der die Anleger am Vortag noch gescheitert waren. Auch der MDax gab nach und schloss fast 0,3 Prozent tiefer bei 31.640,37 Punkten.Während der Gesamtmarkt schwächelt, sorgt der Tech-Sektor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
