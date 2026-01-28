© Foto: wO-ChatGPTWährend US-Skigebiete unter einem massiven Ausbleiben kanadischer Touristen leiden, schmiedet Ottawa neue Allianzen mit den Giganten Asiens. Kanadas Wirtschaft erweist sich als überraschend resilient.Das Tischtuch zwischen den langjährigen Partnern USA und Kanada scheint endgültig zerschnitten. Was als diplomatisches Geplänkel begann, hat sich Anfang 2026 zu einem handfesten Wirtschaftskrieg hochgeschaukelt. Während US-Präsident Donald Trump mit 100 Prozent-Zöllen droht und Kanada als "51. Bundesstaat" verspottet, setzt Kanadas Premierminister Mark Carney auf eine radikale Diversifizierung. Sein Ziel: Die Abhängigkeit vom südlichen Nachbarn halbieren und Kanada als "Energie-Supermacht" …Den vollständigen Artikel lesen
