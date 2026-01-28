Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 28.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Warum Kupfer und Silber aus Nevada plötzlich wieder im Fokus stehen könnten
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
28.01.2026 18:45 Uhr
337 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Aktien leichter - Luxussektor unter Druck

DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien leichter - Luxussektor unter Druck

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch leichter geschlossen. Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 24.823 Punkte, der Euro-Stoxx-50 fiel um 1 Prozent auf 5.933 Punkte. Auf Sektor-Ebene oder bei den Einzelwerten gab es teils deutliche Kursbewegungen - im besonderen nach Quartalszahlen. Vor allem Technologie-Aktien profitierten zunächst von starken ASML-Zahlen, im Tagesverlauf drehte der Sektor allerdings ins Minus. Im Luxussektor enttäuschte LVMH und belastete damit die gesamte Branche. Der Sektor der Immobilienwerte war mit plus 1,6 Prozent der Gewinner des Tages. Während es momentan kaum Störfeuer von der Geopolitik gibt, ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend das bestimmende Thema.

Es ist die drittletzte Zinsentscheidung, der Jerome Powell als Fed-Präsident vorsteht. Es wird allgemein erwartet, dass die Fed die Zinsen nach drei aufeinanderfolgenden Senkungen unverändert lässt. Da die Entscheidung selbst kaum überraschen dürfte, liegt für die Marktstrategen der Deutschen Bank der Fokus auf der anschließenden Pressekonferenz. Dabei dürften auch einige nicht-ökonomische Themen zur Sprache kommen, darunter die jüngste Vorladung durch das Justizministerium (DoJ), der Fall Lisa Cook vor dem Obersten Gerichtshof, die Nachfolge im Fed-Vorsitz sowie die Frage, ob Powell nach dem Ende seiner Amtszeit als Vorsitzender im Mai weiterhin Mitglied des Gouverneursrats bleibt. Die US-Ökonomen gehen davon aus, dass Powell seine Punkte aus der Stellungnahme zur DoJ-Vorladung von Anfang des Monats wiederholen und sich nicht zur Nachfolge im Vorsitz äußern wird. Was die Geldpolitik betreffe, dürfte die Fed ein optimistischeres Bild der Wirtschaft zeichnen. Das Statement dürfte signalisieren, dass man gut aufgestellt ist, um auf Risiken in beide Richtungen des dualen Mandats zu reagieren.

Druck auf Luxus-Aktien

Luxusaktien gaben auf breiter Front nach, nachdem das Branchenschwergewicht LVMH seine Ergebnisse vorgelegt hatte, die nach Einschätzung der Analysten von Jefferies die Anleger vorsichtig stimmen. Die Aktien von LVMH fielen um 7,9 Prozent und führten damit die Verluste im Sektor an. Die Aktien des Gucci-Eigentümers Kering verloren 3 Prozent, Dior 7,4 Prozent. Die Ergebnisse von LVMH seien kein "Eureka-Moment" für den Luxussektor gewesen, so die Analysten von Jefferies. Die bisherigen Schwankungen bei Luxusaktien in diesem Jahr deuteten darauf hin, dass ihre Wertentwicklung an den Gewinnerwartungen hänge und nach dem Update von LVMH Vorsicht vorherrschen könnte.

Bessere Zahlen als erwartet hat Lkw-Hersteller Volvo vorgelegt. Der Einfluss von US-Strafzöllen war geringer als angenommen, dazu wurde der Absatzausblick für Nord-Amerika erhöht. Volvo stiegen um 2,6 Prozent. Mit Blick auf den Markt in Europa sieht Volvo nun ebenfalls eine Stabilisierung. Die Aktien von Traton und Daimler Truck verbesserten sich um bis zu 3,3 Prozent.

Der Sektor der Technologiewerte legte eine Berg- und Talfahrt hin. Die Aktien von ASML stiegen mit starken Quartalszahlen zeitweise um über 5 Prozent, im Tagesverlauf drückten nach gutem Lauf Gewinnmitnahmen den Kurs noch knapp 2 Prozent ins Minus. ASML teilte mit, für dieses Jahr ein solides Umsatzwachstum zu erwarten, da die Ausgaben der Kunden für die Herstellung der fortschrittlichen Chips, die hinter dem Boom der künstlichen Intelligenz (KI) stehen, weiterhin hoch seien.

Nach Prognose-Anhebung sprang der Kurs von Aurubis kurz auf Allzeithoch bei 163,60 Euro. Für die Analysten der LBBW ist Aurubis Nutznießer haussierender Metallmärkte. Mit der Produktion von Primärkupfer und dem Recycling von Kupfer und Metallen profitiert Aurubis von vielen Trends, wie bspw. Digitalisierung, Energieinfrastruktur, E-Mobilität, Rüstung und Datenzentren (AI). Die Aktie schloss 2,7 Prozent höher bei 159,90 Euro.

Wacker Chemie schlossen 4 Prozent tiefer, nachdem das Unternehmen 2025 einen Umsatzrückgang und unter dem Strich einen hohen Verlust verbucht hatte. Die Jahresprognose wurde im vergangenen Jahr nicht erreicht. Der Spezialchemiekonzern monierte, dass die Energiekosten in Deutschland im internationalen Vergleich weiterhin nicht wettbewerbsfähig seien. 

=== 
Index          Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50      5.933,20       -1,0%        +3,5% 
Stoxx-50        5.045,41       -1,2%        +3,8% 
Stoxx-600         608,51       -0,8%        +3,5% 
XETRA-DAX       24.822,79       -0,3%        +1,6% 
FTSE-100 London    10.207,80       k.A.        +2,1% 
CAC-40 Paris      8.066,68       -1,1%        +0,0% 
AEX Amsterdam       997,13       -0,5%        +5,3% 
ATHEX-20 Athen     5.982,55       +1,5%       +10,1% 
BEL-20 Bruessel     5.380,41       -0,3%        +6,3% 
BUX Budapest     128.194,87       +0,5%       +14,8% 
OMXH-25 Helsinki    5.875,48       -1,2%        +4,2% 
ISE NAT. 30 Istanbul  13.407,44       k.A.       +16,4% 
OMXC-20 Kopenhagen   1.741,51       -2,0%       +10,5% 
PSI 20 Lissabon     8.663,41       +0,1%        +4,7% 
IBEX-35 Madrid     17.607,60       -1,1%        +2,2% 
FTSE-MIB Mailand    45.138,73       -0,7%        +0,9% 
OBX Oslo        1.666,23       +0,6%        +3,6% 
PX Prag        2.794,96       +0,4%        +3,6% 
OMXS-30 Stockholm    3.027,47       -0,5%        +5,6% 
WIG-20 Warschau     3.393,31       +0,8%        +5,7% 
ATX Wien        5.620,66       +0,0%        +5,5% 
SMI Zuerich      13.023,81       -1,5%        -0,4% 
*bezogen auf Vortagesschluss 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mo, 17:20 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1936    -0,9%   1,2042     1,1883  +2,5% 
EUR/JPY          183,44    +0,0%   183,41     183,01  -0,4% 
EUR/CHF          0,9188    +0,2%   0,9170     0,9210  -1,5% 
EUR/GBP          0,8663    -0,4%   0,8697     0,8673  -0,2% 
USD/JPY          153,68    +0,9%   152,30     154,00  -2,8% 
GBP/USD          1,3778    -0,5%   1,3847     1,3701  +2,8% 
USD/CNY          6,9784    +0,2%   6,9638     6,9865  -0,9% 
USD/CNH          6,9472    +0,2%   6,9334     6,9502  -0,5% 
AUS/USD          0,6990    -0,3%   0,7009     0,6928  +5,1% 
Bitcoin/USD       89.580,35    +0,5% 89.151,10   87.394,20  +0,5% 
 
ROHOEL          zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          62,73    62,39   +0,5%      0,34  +8,3% 
Brent/ICE          67,88    67,57   +0,5%      0,31 +10,5% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           5.296,32   5.176,95   +2,3%     119,37 +19,9% 
Silber           114,63    112,18   +2,2%      2,46 +57,3% 
Platin          2.207,01   2.198,89   +0,4%      8,12 +25,5% 
Kupfer            5,91     5,86   +0,9%      0,05  +2,6% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 12:14 ET (17:14 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.