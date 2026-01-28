© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ong Wee JinDer Rekordsprung über 5.000 US-Dollar reicht Kiyosaki nicht: Er sieht Gold langfristig bei 27.000 US-Dollar. Seine Prognose liegt Welten über den Zielen der großen Banken.Gold hat in dieser Woche erstmals die Marke von 5.000 US-Dollar überschritten - und Robert Kiyosaki nutzt den Moment für eine außergewöhnlich aggressive Prognose. Der "Rich Dad, Poor Dad"-Autor veröffentlichte auf X den Satz: "GOLD steigt über 5000 US-Dollar. Juhu!!!! Zukunft für Gold 27.000 $." Während Gold-Futures am Montag bei rund 5.013 US-Dollar eröffneten, kletterten die Preise am Mittwoch erstmals auch über 5.300 US-Dollar. Kiyosaki hat somit ein Kursziel in den Raum gesetzt, das die Rallye um ein Fünffaches …Den vollständigen Artikel lesen
