EQS-Ad-hoc: DWS Group GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Dividende
Die Geschäftsführung der DWS Group hat eine Anhebung der mittelfristigen Ziele beschlossen. Das Unternehmen strebt nun an, bis 2028 ein Wachstum des Gewinns pro Aktie von jährlich 10 bis 15% sowie bis 2027 eine Aufwand-Ertrag-Relation von unter 55% zu erreichen. Grundlage dafür ist unter anderem die Tatsache, dass die DWS Group mit einem Gewinn pro Aktie von EUR 4,64 und einer Aufwand-Ertrag-Relation von 58,0% ihre bisher kommunizierten Ziele für 2025 übertroffen hat.
Die Geschäftsführung der DWS Group ist außerdem entschlossen, die Verwendung eines substanziellen Teils des Überschusskapitals von derzeit EUR 1 Mrd. für die Ausschüttung einer Sonderdividende im Jahr 2027 vorzuschlagen, vorbehaltlich der Kapitalbindung für organische und anorganische Wachstumsmöglichkeiten.
Kontakt:
Sebastian Krämer-Bach
Global Head of Communications, Brand & CSR
DWS Group GmbH & Co. KGaA
Mainzer Landstr. 11-17
60329 Frankfurt
Germany
+49 69 910 43330
sebastian.kraemer-bach@dws.com
