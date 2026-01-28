MONTRÉAL, QUEBEC / ACCESS Newswire / 28. Januar 2026 / Sadie, der Sprach-KI-Agent für das Gastgewerbe, gab heute eine neue Integration mit Cloudbeds bekannt. Cloudbeds ist die führende einheitliche Plattform des Gastgewerbes, die es Hotels ermöglicht, Gästeanrufe zu automatisieren und zugleich Direktbuchungen zu steigern und Mitarbeiter zu entlasten, damit diese sich auf den Service vor Ort konzentrieren können. Durch die Integration können Hotels, die Cloudbeds nutzen, Sadie als intelligenten Sprachagenten einsetzen, der Anrufe sofort beantwortet, Preise und Verfügbarkeiten in Echtzeit mitteilt und Reservierungen direkt innerhalb der Cloudbeds-Plattform erstellt und verwaltet.

Sadie wurde als stets verfügbare Erweiterung der Rezeption entwickelt und sorgt dafür, dass Anrufe von Gästen rund um die Uhr sofort beantwortet werden. Von der Bereitstellung von Preisen und Verfügbarkeiten in Echtzeit über die Erstellung und Änderung von Reservierungen bis hin zur Bearbeitung von Serviceanfragen und der Unterstützung bei Aussperrungen aus dem Hotelzimmer in der Nacht - Sadie bietet sofortigen, mehrsprachigen Support für Gäste und Hotelteams. Durch die Bearbeitung von Anrufen bei hohem Aufkommen und außerhalb der Geschäftszeiten entlastet Sadie die Rezeption und hilft Hotels dabei, eine Nachfrage zu decken, die sonst verloren gehen könnte.

"Anrufe von Gäste sind ein wichtiger Kontaktpunkt für Teams im Gastgewerbe", so Sebastien Leitner, Vice President of Partnerships bei Cloudbeds. "Durch diese Integration können Hotels die Sprachautomatisierungsfunktionen von Sadie mit Echtzeitdaten aus der Cloudbeds-Plattform verbinden, um Gästeanfragen und Reservierungen effizienter zu verwalten."

"Von Hotels wird heute erwartet, dass sie an jedem Kontaktpunkt einen schnellen, personalisierten Service bieten, aber die Teams sind mehr denn je ausgelastet", sagte Gabriel Menis, Vice President of Partnerships bei Sadie. "Durch die Kombination des KI-Sprachagenten von Sadie mit der Leistungsfähigkeit der einheitlichen Plattform von Cloudbeds können Gastbetriebe sicherstellen, dass jeder Anruf sofort beantwortet wird, jede Buchungsmöglichkeit genutzt wird und die Mitarbeiter dort eingesetzt werden können, wo sie am dringendsten benötigt werden: bei den Gästen vor Ort."

Durch die direkte Verbindung mit den Echtzeitdaten von Cloudbeds bietet Sadie ein Gästeerlebnis, das sowohl sehr persönlich als auch aus betrieblicher Sicht nahtlos ist. Jede Interaktion spiegelt die Markenwerte eines Hotels wider und schafft so vom ersten Anruf an ein einheitliches und vertrautes Erlebnis für die Gäste.

Gemeinsam ermöglichen es Sadie und Cloudbeds Hotels, ihren Service zu verbessern, verpasste Anrufe und Wartezeiten zu vermeiden, Direktbuchungen zu steigern und Personalzeit freizusetzen, damit sich die Teams darauf konzentrieren können, ein außergewöhnliches persönliches Gästeerlebnis zu bieten.

Über Cloudbeds

Cloudbeds ist der einzige intelligente Wachstumsmotor im Gastgewerbe - eine einheitliche Plattform, der die weltweit ambitioniertesten Hoteliers in 150 Ländern vertrauen. Cloudbeds wurde entwickelt, um die Grenzen veralteter Technologie-Stacks zu überwinden, und verbindet Betrieb, Umsatz, Vertrieb und Gästeerlebnis in einem leistungsstarken, intuitiven System. Die Plattform wird durch Signals ergänzt, ein KI-Modell für das Gastgewerbe, das Hoteliers die Möglichkeit gibt, die Nachfrage abzuschätzen, den Betrieb intelligenter zu gestalten und persönlichere, profitablere Gästeerlebnisse in großem Maßstab zu schaffen. Cloudbeds wurde 2012 gegründet und wurde von Hotel Tech Report (Top PMS, Hotel Management System und Channel Manager, 2021-2026), den World Travel Awards (World's Best Hotel PMS Solutions Provider, 2022) und Deloitte's Technology Fast 500 (2024) mit höchsten Auszeichnungen geehrt. Weitere Informationen finden Sie unter www.cloudbeds.com.

Über Sadie

Sadie ist ein rund um die Uhr verfügbarer Sprach-KI-Agent für das Gastgewerbe. Als stets verfügbare Erweiterung von Hotel- oder Restaurantteams beantwortet Sadie sofort Anrufe von Gästen, gibt Auskunft über den Gastbetrieb, informiert in Echtzeit über Verfügbarkeiten und Preise und übernimmt nahtlos die Buchung und Verwaltung von Reservierungen. Indem Sadie dafür sorgt, dass jede Interaktion schnell und professionell abgewickelt wird, hilft sie Gastgewerbebetreibern, mehr Buchungen und Bestellungen zu erhalten, die Belastung des Personals zu reduzieren und außergewöhnliche persönliche Erlebnisse zu bieten. Sadie, das seinen Hauptsitz in Montreal hat und zu Valsoft gehört, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise zu verändern, wie das Gastgewerbe mit Gästen in Kontakt tritt - indem jede Interaktion mühelos, persönlich und umsatzfördernd gestaltet wird. Weitere Informationen finden Sie unter heysadie.ai.

Medienkontakt

Thierry Tardif

Head of Corporate Marketing & Communications

Valsoft Corporation

+1 514-799-6679

t.tardif@valsoftcorp.com

QUELLE: Sadie

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82750Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82750&tr=1



