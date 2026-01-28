Die Aktie von General Motors hat mit einem kräftigen Kurssprung ein neues Rekordniveau erreicht und damit die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte auf sich gezogen. Auslöser waren überraschend starke Quartalszahlen sowie ein Ausblick, der vor allem einkommensorientierten Anlegern neue Argumente liefert. Die Aktien der General Motors Company legten am Dienstag um 8,75 Prozent zu und markierten neue Allzeithochs. Der Automobilhersteller übertraf die Konsensschätzungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de