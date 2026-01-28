Bislang drehte sich die Debatte über künstliche Intelligenz vor allem um den Wegfall einfacher Einstiegsjobs. Nun erreicht die Automatisierung jedoch auch die Chefetage. So nutzt Coinbase-Gründer Brian Armstrong bereits ein internes KI-Modell als strategischen Berater für viele unternehmerische Entscheidungen.Das System fungiert als zentrales "Orakel". Der Grund: Armstrong hat ein selbstgehostetes KI-Modell implementiert, das sämtliche internen Datenquellen bündelt. Das Tool verarbeitet jeden Slack-Verlauf, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär