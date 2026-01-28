Gold und Silber sind auf Rekordkurs. Doch ist der Boom sicher oder nur ein gefährlicher Hype? Robert Halver erklärt im Interview auf wallstreetONLINE TV, warum Anleger jetzt auf Krisenmetalle setzen.Anleger suchen in unsicheren Zeiten Sicherheit und setzen dabei auf Gold und Silber, erklärt Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. "Die große Unsicherheit durch geopolitische Spannungen, steigende Staatsverschuldung und Zweifel an der Notenbankpolitik treiben den Goldpreis nach oben", so Halver. Auch die Nachfrage nach Silber wächst, nicht nur als Sicherheitsmetall, sondern auch aufgrund seiner Bedeutung für moderne Technologien wie die Energiewende und Künstliche …Den vollständigen Artikel lesen
