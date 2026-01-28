Die US-Notenbank Federal Reserve lässt den Worten Taten folgen und legt eine Pause bei den Zinssenkungen ein. Am Mittwoch stimmte der Offenmarktausschuss (FOMC) dafür, den Leitzins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent zu belassen. Damit endet vorerst eine Serie von drei Senkungen in Folge.Der Schritt kommt für die Märkte nicht überraschend. Der Grund: Die US-Wirtschaft erweist sich als widerstandsfähiger als gedacht, während die Inflation hartnäckig bleibt.In ihrem Begleittext zur Entscheidung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär