Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 28. Januar 2026) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in der redaktionellen Berichterstattung von Netzwelt über die auf der CES 2026 präsentierten Innovationen vorgestellt wurde. Netzwelt, eines der führenden deutschen Technologieportale, nahm Metavista3D in seine Berichterstattung über die Highlights der CES 2026 Innovation Awards auf und steigerte damit die Bekanntheit des Unternehmens bei einem europäischen Publikum.
Der Netzwelt-Artikel zu den Highlights der CES 2026 beleuchtet bemerkenswerte Technologien und aufkommende Trends. Die Erwähnung von Metavista3D in dieser Berichterstattung spiegelt das breite Interesse der Branche an den fortschrittlichen 3D-Display-Lösungen des Unternehmens wider.
"Die Erwähnung in den CES-Highlights von Netzwelt ist eine wichtige Bestätigung für die von uns entwickelten Technologielösungen und deren Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Branchen", sagte Jeff Carlson, Chief Executive Officer von Metavista3D. "Wir sind dankbar für die Anerkennung und freuen uns, die Grenzen der 3D-Raumdarstellung weiterhin zu erweitern."
Der Netzwelt-Artikel zur CES ist hier abrufbar: https://www.netzwelt.de/news/249903-netzwelt-innovation-award-2026-spannendsten-highlights-ces.html Der Artikel ist nur in deutscher Sprache verfügbar.
Über Metavista3D
Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T notiert.
