Die US-Notenbank hat am Mittwochabend ihre mit Spannung erwartete Zinsentscheidung verkündet. Und, wie von vielen erwartet, tut sie - nichts. Die US-Notenbank hat ihre Leitzinsen wie erwartet nicht verändert. Die Zinsspanne verharrt bei 3,50 bis 3,75 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet. Im vergangenen Jahr hatte die Fed die Leitzinsen dreimal um jeweils 0,25 Prozentpunkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
