Das neue Angebot nutzt BBH Infomediary , um die Vorteile der SimCorp One-Unternehmensplattform, einschließlich SimCorp Managed Business Services, mit der Fondsdienstleistungs- und Verwahrungsproduktpalette von BBH Investor Services zu kombinieren.

, um die Vorteile der SimCorp One-Unternehmensplattform, einschließlich SimCorp Managed Business Services, mit der Fondsdienstleistungs- und Verwahrungsproduktpalette von BBH Investor Services zu kombinieren. BBH Infomediary wird verwendet, um die Plattformen von BBH und SimCorp zu integrieren und in einem einzigartigen offenen Architekturmodell mit Dritten zu verbinden.

Erfüllt die Anforderungen globaler Vermögensverwalter, die ihr Betriebsmodell rationalisieren und modernisieren möchten.

Quoniam Asset Management, ein führender systematischer Vermögensverwalter, ist das erste Unternehmen, das von diesem datengesteuerten Angebot profitiert.

Brown Brothers Harriman (BBH), ein weltweit tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen in Privatbesitz, und SimCorp, ein weltweit führendes Finanztechnologieunternehmen, gaben heute eine neue strategische Allianz bekannt, um den Anforderungen globaler Vermögensverwalter gerecht zu werden, die eine integrierte End-to-End-Lösung für Technologie, Daten und Dienstleistungen benötigen.

Diese Lösung erweitert das bestehende Angebot beider Unternehmen und nutzt BBH Infomediary, um die Front- und Middle-Office-Funktionen von SimCorp One, einschließlich eines von SimCorp Managed Business Services verwalteten Echtzeit-IBOR, mit den Fondsdienstleistungs- und Verwahrungslösungen von BBH zu integrieren.

BBH Infomediary, die Konnektivitäts- und Datenintegrations-Engine von BBH, ermöglicht außerdem ein einzigartiges offenes Architekturmodell, das Kunden mit Technologien und Dienstleistern von Drittanbietern verbindet.

"Für Manager, die ihre Technologie und ihre Abläufe über den gesamten Investitionszyklus hinweg optimieren möchten, bietet dieses Angebot Skalierbarkeit, beschleunigt Datenstrategien und ermöglicht eine stärkere Fokussierung auf die Anlageergebnisse", sagte Shawn McNinch, Partner bei BBH. "Mit SimCorp haben wir ein Unternehmen gefunden, das über eine preisgekrönte Technologie und ein Servicemodell verfügt, das unser eigenes ergänzt, um unseren Kunden das Beste zu bieten, was beide Unternehmen auf den Markt bringen."

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

Beschleunigte Transformation und schnellere Wertschöpfung

Verbesserte Übersicht und Kontrolle über die Abläufe

Flexibilität bei der Integration mit Drittanbietern und Beibehaltung der strategischen Agilität

"Wir freuen uns, die Vorteile unserer SimCorp One-Plattform mit den Asset-Servicing- und Infomediary-Datenintegrationsfunktionen von BBH weiter in das Betriebsmodell unserer Kunden zu integrieren, um eine End-to-End-Lösung zu schaffen", sagte Oliver Johnson, Chief Revenue Officer bei SimCorp. "Die Lösungen und der gute Ruf von BBH im Bereich Dienstleistungen ergänzen unser Angebot hervorragend und bieten unseren Kunden eine effiziente und offene Architekturlösung."

Der erste Vermögensverwalter, der von dieser kombinierten Lösung profitiert, ist der systematische Vermögensverwalter Quoniam Asset Management, der damit die kürzlich angekündigte Einführung des UniActive Q ETF unterstützt.

Silke Weiser-Walther, Chief Operating Officer von Quoniam, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass zwei unserer geschätzten strategischen Anbieter sich zusammengeschlossen haben, um einen effizienteren End-to-End-Workflow zu bieten. Mit ihrer Unterstützung können wir sicherstellen, dass unsere innovativen ETF-Produkte durch eine robuste Infrastruktur und genaue Echtzeitdaten untermauert werden, wodurch wir unseren Kunden verbesserte Ergebnisse liefern können."

Erfahren Sie mehr über die Lösung von BBH und SimCorp: BBH SimCorp

Über Brown Brothers Harriman

Brown Brothers Harriman (BBH) ist ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen, das für seinen erstklassigen Service und seine Fachkompetenz bekannt ist. Seit über 200 Jahren arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um Komplexität zu bewältigen, zielgerichtete Innovationen zu entwickeln und auf den sich wandelnden Finanzmärkten erfolgreich zu sein. Unsere 6.000 Mitarbeiter betreuen Kunden und deren Investitionen in über 90 Märkten in den 18 Niederlassungen von BBH. Als private Partnerschaft sind wir einzigartig aufgestellt, um unsere Kunden an erste Stelle zu setzen und nachhaltigen Erfolg zu schaffen.

BBH Investor Services ist ein führender Anbieter von Asset-Servicing- und Betriebsmodelllösungen für globale Vermögensverwalter und Finanzinstitute. Zu den Asset-Servicing-Lösungen gehören Verwahrung, globale Steuerdienstleistungen, Depot- und Treuhanddienstleistungen, Buchhaltung, Verwaltung und Transferstelle. Betriebsmodelllösungen lösen Herausforderungen in Bezug auf Plattformen, Daten und Konnektivität in Betriebsmodellen mit offener Architektur. Wir unterstützen das Wachstum, die betriebliche Effizienz und die Widerstandsfähigkeit unserer Kunden und optimieren die Berichterstattung und Aufsicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.bbh.com.

Über SimCorp

SimCorp ist ein Anbieter von branchenführenden integrierten Investmentmanagement-Lösungen für den globalen Buy-Side-Markt. SimCorp wurde 1971 gegründet und beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten. Das Unternehmen ist ein wahrhaft globaler Technologieführer, der mehr als die Hälfte der 100 weltweit führenden Finanzunternehmen durch seine integrierte Plattform, seine Dienstleistungen und sein Partner-Ökosystem unterstützt.

SimCorp ist eine Tochtergesellschaft der Deutsche Börse Group. Seit 2024 gehört Axioma, der führende Anbieter von Risikomanagement- und Portfoliooptimierungslösungen für den globalen Buy-Side-Bereich, zu SimCorp. Weitere Informationen finden Sie unter www.simcorp.com.

Über Quoniam

Als führender aktiver, systematischer Vermögensverwalter verwaltet Quoniam ein Vermögen von insgesamt rund 24 Milliarden Euro, beschäftigt über 120 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in Frankfurt und London.

Quoniam ist nicht nur systematisch, sondern auch wissenschaftlich fundiert. Wir bieten professionellen Anlegern weltweit ein intelligenteres Alpha und eine durchdachtere Art des Investierens und bringen Klarheit und Präzision in eine komplexe Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.quoniam.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260128287251/de/

Contacts:

BBH-Kontakte

Gregory Kessler

Öffentlichkeitsarbeit, BBH

+1 617-772-1265

Gregory.kessler@bbh.com

Prosek Partners

+1 857-302-3712

Pro-bbh@prosek.com

SimCorp-Kontakt

Sean B. Pasternak

Globale Kommunikation, SimCorp

+1 647-975-7326

sean.pasternak@simcorp.com