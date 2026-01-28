Bitcoin vor Fed-Entscheid stabil - Bitcoin Hyper Presale knackt 31-Millionen-Marke

Der Kryptomarkt richtet den Blick gespannt auf den bevorstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve. Bitcoin hält sich derzeit stabil um 92.000 US-Dollar und zeigt eine solide Unterstützung oberhalb der 90.000-Dollar-Marke. Während der breitere Markt auf die Fed-Rhetorik und den Dot Plot wartet, rotieren erfahrene Investoren bereits Kapital in vielversprechende Presales. Besonders stark im Fokus steht Bitcoin Hyper ($HYPER), das mit über 31 Millionen US-Dollar Funding als eines der dynamischsten Layer-2-Projekte gilt.

Fed-Entscheidung als potenzieller Katalysator für Bitcoin

Der Markt erwartet eine Zinspause mit einer Fed-Funds-Rate zwischen 4,00 und 4,25 Prozent. Eine solche Entwicklung würde das Ende des aggressiven Straffungszyklus der vergangenen Jahre markieren und gilt grundsätzlich als bullisches Signal für risikoreiche Assets wie Bitcoin. Entscheidend werden jedoch die Details: Hinweise auf Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf könnten den Weg für einen Ausbruch Richtung 100.000 US-Dollar ebnen.

Bitcoin zeigt sich derzeit technisch robust. Die 90.000-Dollar-Marke hat sich als starke Buy Wall erwiesen, an der Verkaufsdruck bisher abgeprallt ist. Der Fear & Greed Index notiert bei 69 ("Gier") und signalisiert positives, aber nicht überhitztes Sentiment. Diese stabile Phase bietet Raum für Atempausen und schafft gleichzeitig ideale Bedingungen, um Kapital in Projekte mit höherem Hebelpotenzial zu rotieren.

Bitcoin Hyper Presale zieht massives Kapital an

Bitcoin Hyper kombiniert die bewährte Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks mit der hohen Geschwindigkeit und geringen Kosten der Solana Virtual Machine. Als Layer-2-Lösung löst das Projekt eines der zentralen Probleme von Bitcoin: die begrenzte Transaktionsgeschwindigkeit. Dadurch werden Anwendungen wie DeFi, Gaming oder High-Frequency-Trading möglich, die auf dem Mainnet nicht umsetzbar wären.

Der Presale des Projekts verzeichnet außergewöhnlichen Zulauf: Über 31,08 Millionen US-Dollar wurden bereits eingesammelt. Der aktuelle Token-Preis liegt bei 0,013645 US-Dollar und steigt in regelmäßigen Abständen. Investoren sehen in Bitcoin Hyper echte Infrastruktur statt reiner Spekulation - ein Ansatz, der im aktuellen Marktumfeld besonders gefragt ist.

