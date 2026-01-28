Ripple Treasury startet - Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und Blockchain

Der Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenbeginn etwas fester, während viele Beobachter den bevorstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank mit Spannung erwarten. Parallel dazu setzt Ripple mit der Einführung einer neuen Treasury-Plattform einen strategischen Impuls. Die Lösung "Ripple Treasury, powered by GTreasury" zielt darauf ab, klassisches Treasury-Management mit digitalen Assets zu vereinen und Unternehmen eine einheitliche Steuerung von Liquidität und Zahlungsströmen zu ermöglichen. Die Ankündigung gilt als wichtiger Schritt, um Ripples Infrastruktur tiefer im Unternehmensbereich zu verankern.

Ripple Treasury vereint klassische und digitale Vermögenswerte

Mit der neuen Plattform integriert Ripple die etablierte Treasury-Software von GTreasury in sein Blockchain- und Zahlungsnetzwerk. Ziel ist es, CFOs, Treasurer und Accounting-Teams eine konsolidierte Sicht auf traditionelle Bankkonten, Liquidität, FX-Risiken und digitale Assets wie Stablecoins oder tokenisierte Wertpapiere zu bieten. Bisher mussten Unternehmen meist getrennte Systeme für Fiat- und Krypto-Assets nutzen - Ripple Treasury hebt diese Trennung auf und integriert digitale Kontostände direkt in bestehende Workflows.

Die Plattform bindet Instrumente wie Ripples Stablecoin RLUSD, tokenisierte Geldmarktfonds und blockchainbasierte Abwicklungsmechanismen ein. Dadurch sollen Unternehmen Liquidität rund um die Uhr verwalten, Abwicklungszeiten verkürzen und Echtzeit-Transparenz über Zahlungsströme erhalten. Klassische Funktionen wie FX-Management, Bankanbindung und Kontenabstimmung bleiben vollständig erhalten.

XRP-Kurs zeigt bislang keine nennenswerte Reaktion

Trotz der strategischen Relevanz der Treasury-Plattform bleibt die Kursreaktion bei XRP verhalten. Während Ethereum in den letzten 24 Stunden etwa drei Prozent zulegte, kommt XRP nur auf rund 1,5 Prozent. Charttechnisch notiert der Kurs weiterhin unter der wichtigen Widerstandszone zwischen 1,90 und 2,00 US-Dollar - eine nachhaltige Überwindung dieser Marke wäre nötig, um das Chartbild klar aufzuhellen. Andernfalls droht ein erneuter Test der jüngsten Tiefs um 1,80 US-Dollar.

Ripple positioniert XRP weiterhin als effizientes Settlement-Asset im Hintergrund, doch der Markt zeigt aktuell wenig Euphorie. Theoretisch könnte eine breitere Nutzung der Ripple-Systeme die Nachfrage nach XRP steigern - in der Praxis überwiegt vorerst Skepsis.

Bitcoin Hyper Presale stößt auf starkes Interesse

Während Ripple den Fokus auf Unternehmens-Treasury und grenzüberschreitende Zahlungen legt, könnte Bitcoin durch Layer-2-Lösungen neue Anwendungsfälle gewinnen. Bitcoin Hyper erweitert Bitcoin über eine moderne Layer-2-Architektur, die hohe Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ermöglicht. Eine an Solana orientierte Ausführungsumgebung erlaubt parallele Verarbeitung und Anwendungen, die auf dem Mainnet nicht denkbar wären.

Über eine Brücke wird echtes BTC eingebunden und kann tokenisiert genutzt werden, mit Rücktransferoption ins Mainnet. Rollup- und Zero-Knowledge-Mechanismen sichern Skalierung bei voller Sicherheit. Der HYPER-Token steuert Gebühren, Sicherheit und Governance; der Presale hat bereits rund 31,1 Millionen US-Dollar eingesammelt.

