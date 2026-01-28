DeFi überholt Bitcoin - Bitcoin Hyper zieht massives Kapital an

Während Bitcoin weiterhin an der 90.000-Dollar-Marke scheitert, zeigt der DeFi-Sektor starke Dynamik. Hyperliquid legte in den letzten 24 Stunden um 27,77 Prozent zu, weitere DeFi-Tokens verzeichneten deutliche Zuwächse. Das Total Value Locked im DeFi-Bereich stieg auf 58,27 Milliarden US-Dollar. In diesem Umfeld rotieren Investoren verstärkt in innovative Layer-2-Projekte, die hohe Renditen und echte Nutzung versprechen.

DeFi-Performance übertrifft Marktführer deutlich

Der Gesamtmarkt stieg in den vergangenen 24 Stunden nur leicht um 0,82 Prozent, doch die stärksten Bewegungen fanden abseits von Bitcoin statt. Hyperliquid führte mit einem Plus von 27,77 Prozent, gefolgt von Jupiter und anderen DeFi-Protokollen mit zweistelligen Gewinnen. Ethereum legte 1,7 Prozent zu, das Momentum liegt jedoch klar bei dezentralen Finanzprotokollen, die von steigendem TVL und institutionellem Interesse profitieren.

Aktuelle Daten von Amberdata zeigen, dass das Total Value Locked im DeFi-Bereich 58,27 Milliarden US-Dollar erreicht hat - ein Zuwachs von 6,6 Prozent gegenüber der Vorwoche. Aave v3 auf Ethereum dominiert mit 46,32 Milliarden US-Dollar und repräsentiert 79,5 Prozent der verfolgten Lending-Kapazität. Der Anstieg signalisiert gesundes Kapitalzuflussverhalten, wobei hohe APYs in neuen Protokollen auf frühe Incentive-Modelle hinweisen.

Layer-2-Lösungen gewinnen in Seitwärtsphasen an Zugkraft

Während Bitcoin seitwärts tendiert, holen Layer-2-Projekte auf und ziehen Trader an, die aktiv bleiben wollen. Das Open Interest auf Plattformen wie Hyperliquid stieg um 18,9 Prozent auf 8,8 Milliarden US-Dollar. dYdX verzeichnete ein Plus von 27 Prozent, OKX wuchs um 14,5 Prozent, Binance um 12,6 Prozent - ein klares Zeichen für bullisches Engagement in Derivatemärkten.

Bitcoin Hyper positioniert sich als Bitcoin-natives Layer-2-Protokoll auf Basis der Solana Virtual Machine. Es ermöglicht Settlements in Sekunden bei Beibehaltung der Bitcoin-Sicherheit über eine trustless Canonical Bridge und modulare Rollups. Das Presale hat bereits über 31 Millionen US-Dollar eingesammelt, der Token-Preis liegt bei 0,013645 US-Dollar.

Bitcoin Hyper Presale zieht starkes Interesse auf sich

Bitcoin Hyper nutzt eine Solana Virtual Machine für hohe Durchsatzraten und niedrige Gebühren, während die Bitcoin-Layer-1-Sicherheit über verifizierte Block-Header und eine trustless Bridge gewährleistet wird. Der HYPER-Token dient als zentrales Element für Gebühren, Governance und Staking mit aktuell bis zu 41 Prozent APY. Whale-Transaktionen über 500.000 US-Dollar unterstreichen das wachsende institutionelle Interesse.

Das Projekt adressiert Skalierbarkeitsprobleme von Bitcoin und eröffnet echte Use-Cases in DeFi, Payments und dApps. Der Presale zeigt eine Verbreiterung der Beteiligung von Retail zu größeren Allokatoren, was auf stabiles Liquiditätsprofil nach dem Launch hindeutet.

