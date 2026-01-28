Anzeige
28.01.2026
BÖRSE HEUTE: S&P 500 über 7.000 Punkten - Börse aktuell volatil (28.01.2026)

Die Börse heute schreibt Geschichte: Der S&P 500 hat erstmals die Marke von 7.000 Punkten überschritten und damit ein neues Allzeithoch erreicht. Nachdem Futures bereits seit Tagen um dieses Niveau pendelten, gelang heute der Ausbruch. Im weiteren Handelsverlauf setzte jedoch eine leichte Korrektur ein, ausgelöst durch eine etwas hawkishere Tonlage der US-Notenbank. Die Börse aktuell bleibt damit extrem spannend - zwischen Rekordständen und wachsender Vorsicht.

