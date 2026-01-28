NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS nach Vorab-Zahlen für 2025 und erhöhten mittelfristigen Zielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Dies schrieb Tom Mills am Mittwoch nach den Eckdaten der Fondsgesellschaft./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000DWS1007
