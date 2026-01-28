Die H.U. Group Holdings Inc. und ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Fujirebio gaben heute die Verfügbarkeit des Lumipulse G pTau 217 CSF-Assays für die vollautomatischen LUMIPULSE G-Immunoassay-Analysegeräte bekannt. Dieser CLEIA-Assay (Chemilumineszenz-Enzymimmunoassay) ist nur für Forschungszwecke (RUO) erhältlich und ermöglicht die quantitative Messung von Tau, phosphoryliert an Threonin 217 (pTau 217), im menschlichen Liquor cerebrospinalis (CSF) innerhalb von nur 35 Minuten.

Die Alzheimer-Krankheit (AD) ist durch die Ansammlung von neurofibrillären Tangles im Gehirn gekennzeichnet, die aus hyperphosphoryliertem Tau bestehen, sowie durch Amyloid-Plaques, die aus charakteristischen ß-Amyloid-Peptiden bestehen. CSF pTau217 hat sich als früher Biomarker für neuropathologische Veränderungen im Zusammenhang mit AD herausgestellt.

Dieser neue Immunoassay stärkt das wachsende Portfolio an neurologischen Biomarkern von Fujirebio weiter und festigt die führende Position des Unternehmens bei der Weiterentwicklung entsprechender Forschungsinstrumente und Diagnostika.

"Durch die Aufnahme von pTau 217 CSF in unser Neuro-Portfolio können klinische Forscher tiefere Einblicke in sein Potenzial gewinnen, AD frühzeitig im Krankheitsverlauf von Nicht-AD-Demenzformen zu unterscheiden", sagte Goki Ishikawa, Präsident und CEO von Fujirebio Holdings, Inc. "pTau 217 CSF ergänzt unser etabliertes Biomarker-Panel, darunter pTau 217 Plasma und andere CSF-Biomarker, indem es eine noch frühere Erkennung von Proteinen ermöglicht, die mit der AD-bezogenen Pathologie in Verbindung stehen, und somit mehr Vertrauen in die Biomarker-Ergebnisse schafft oder spezifische klinische Forschungsfragen beantwortet und so ein detaillierteres Bild der Krankheit auf einer einzigen Plattform bietet."

Die Verfügbarkeit des Assays auf den vollautomatischen LUMIPULSE G-Analysegeräten mit Random-Access-Funktion bietet Forschern neben Blut auch eine bequeme, genaue und robuste Messung von pTau 217 im Liquor. Diese Analysegeräte, die weltweit bereits für den Routineeinsatz bei neurologischen Erkrankungen weit verbreitet sind, erfüllen alle notwendigen Qualitäts-, Durchsatz- und regulatorischen Anforderungen.

