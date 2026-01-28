Die NTT Group, bestehend aus NTT, Inc., NTT DOCOMO, INC. und NTT DATA Group Corporation, gab heute bekannt, dass sie gemeinsam auf der MWC Barcelona 2026, der weltweit größten Veranstaltung zum Thema Konnektivität, ausstellen wird, die vom 2. bis 5. März 2026 in Barcelona, Spanien, stattfindet. Auf dieser Veranstaltung wird die NTT-Gruppe ihre technologischen Fähigkeiten präsentieren und engere Beziehungen zu führenden globalen Unternehmen knüpfen. Unter dem einheitlichen Konzept, das nach der Erneuerung der Corporate Identity (CI) am 1. Juli 2025 eingeführt wurde, strebt die NTT Group eine Stärkung ihrer globalen Markenpräsenz und eine internationale Expansion ihres Geschäfts an. Dies ist die erste gemeinsame Ausstellung der NTT Group seit sieben Jahren, seit 2019.

The NTT Group Booth at MWC Barcelona 2026

Unter dem Motto "Photonics Unlocks an Intelligent Power-Optimized Future" (Photonik eröffnet eine intelligente, energieoptimierte Zukunft) wird die NTT Group ihre Initiativen rund um die optischen Technologien von IOWN vorstellen. Diese Initiativen zielen darauf ab, dem erwarteten Anstieg des Energieverbrauchs aufgrund der zunehmenden Nutzung von KI durch die Förderung von Lösungen mit geringem Energieverbrauch entgegenzuwirken. Die Ausstellung wird auch eine Reihe von KI-gestützten Diensten, Lösungen und Anwendungen im Bereich der digitalen Infrastruktur präsentieren, die alle darauf abzielen, das Leben der Menschen und die Geschäftsaktivitäten zu verbessern und letztlich eine nachhaltigere Gesellschaft zu fördern.

Im Rahmen der Veranstaltung wird Akira Shimada, Präsident und CEO von NTT, am Mittwoch, dem 4. März 2026, eine Grundsatzrede halten. In seiner Präsentation wird er das transformative Potenzial der optischen Technologien von IOWN zur Reduzierung des Stromverbrauchs hervorheben und wichtige Initiativen wie die Kommerzialisierung von photonisch-elektronischen Konvergenzgeräten und die Entwicklung optischer Quantencomputer vorstellen.

Die Exponate werden in zwei Hauptthemen gegliedert sein: "AI-Resilient Infrastructure with Photonics" (KI-resistente Infrastruktur mit Photonik), das sich auf die Nutzung optischer Technologien zum Aufbau einer nachhaltigen und energieeffizienten Infrastruktur für eine KI-gesteuerte Gesellschaft konzentriert, und "AI-Powered Services and Solutions" (KI-gestützte Dienste und Lösungen), das die Anwendung von KI in realen Anwendungsfällen von heute hervorhebt.

Unter dem Thema "KI-resistente Infrastruktur mit Photonik" wird die NTT-Gruppe ihre neuesten Initiativen rund um IOWN, die Konvergenztechnologie von Photonik und Elektronik zur Verbesserung der Energieeffizienz in Rechenzentren, und das optische Quantencomputing vorstellen, das groß angelegte Berechnungen mit weniger Platzbedarf, hoher Geschwindigkeit, geringem Stromverbrauch und niedrigeren Kosten ermöglicht. Diese Innovationen stellen eine nachhaltige Infrastruktur dar, die auf die zunehmende Verbreitung von KI zugeschnitten ist. Darüber hinaus wird die NTT Group Fortschritte bei der Integration von KI in 6G-Mobilfunknetze vorstellen, darunter "Network for AI", ein Konzept, das eine nahtlose Koexistenz zwischen Menschen, KI und Robotern vorsieht.

Unter dem Motto "KI-gestützte Dienste und Lösungen" werden auf der Messe Initiativen und Lösungen vorgestellt, die den globalen Wandel in Unternehmensaktivitäten und Branchen vorantreiben, darunter die agentenbasierte KI-Lösung von NTT DATA sowie eine Plattform von DOCOMO, die den Fernbetrieb von Robotern und die autonome Steuerung durch physikalische KI ermöglicht. Für Privatkunden gehören zu den Highlights der neue persönliche KI-Agent von DOCOMO und KI-gestützte Lösungen, die derzeit entwickelt werden und immersive Unterhaltungserlebnisse ermöglichen.

Einzelheiten zum Ausstellungsinhalt und einen Überblick über die Veranstaltung finden Sie in der vollständigen Pressemitteilung (https://www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/) und auf der speziellen Website (https://www.global.ntt/mwc/).

Durch seine Teilnahme an der MWC Barcelona 2026 wird die NTT-Gruppe Initiativen rund um die optischen Technologien von IOWN vorstellen und fördern, um eine Infrastruktur aufzubauen, die eine Zukunft mit geringem Energieverbrauch unterstützt. Darüber hinaus wird sie ihre Bemühungen vorantreiben, KI zur Verbesserung des Lebens und der Geschäftsaktivitäten der Menschen einzusetzen und so den Wandel hin zu einer erfüllteren Gesellschaft voranzutreiben.

Über NTT

NTT ist ein weltweit führender Technologieinnovator, der sowohl Verbrauchern als auch Unternehmen eine breite Palette von Dienstleistungen anbietet. Als Mobilfunkbetreiber und Anbieter von Infrastruktur, Netzwerken und Dienstleistungen hat sich NTT der Förderung einer nachhaltigen Zukunft durch innovative Technologien verschrieben. Unser Portfolio umfasst Unternehmensberatung, KI-gestützte Lösungen, Anwendungsdienste, globale Netzwerke, Cybersicherheit, Rechenzentren und Edge-Computing, die alle durch unsere umfassende globale Branchenexpertise unterstützt werden. Mit einem Umsatz von über 90 Milliarden US-Dollar und 340.000 Mitarbeitern investieren wir 30 unseres Jahresgewinns in Grundlagenforschung und Entwicklung. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern und Regionen zählen wir über 75 der Fortune-Global-100-Unternehmen sowie Tausende von Unternehmen, Regierungsorganisationen und Millionen von Verbrauchern zu unseren Kunden.

Über NTT DOCOMO

NTT DOCOMO, Japans führender Mobilfunkbetreiber mit über 91 Millionen Kunden, ist einer der weltweit führenden Anbieter von 3G-, 4G- und 5G-Mobilfunktechnologien.

Unter dem Motto "Bridging Worlds for Wonder Happiness" arbeitet DOCOMO aktiv mit globalen Partnern zusammen, um sein Geschäftsfeld von Mobilfunkdiensten auf umfassende Lösungen auszuweiten. Ziel ist es, unübertroffenen Mehrwert zu bieten, Innovationen in Technologie und Kommunikation voranzutreiben und letztlich positive Veränderungen und Fortschritte in der globalen Gesellschaft zu unterstützen.

https://www.docomo.ne.jp/english/

Über NTT DATA

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Unternehmens- und Technologiedienstleistungen mit einem Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar, der 75 der Fortune Global 100-Unternehmen bedient. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Erfolg unserer Kunden zu beschleunigen und durch verantwortungsvolle Innovationen einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Wir sind einer der weltweit führenden Anbieter von KI- und digitalen Infrastrukturen mit unübertroffenen Kompetenzen in den Bereichen KI, Cloud, Sicherheit, Konnektivität, Rechenzentren und Anwendungsdienste für Unternehmen. Unsere Beratungs- und Branchenlösungen helfen Unternehmen und der Gesellschaft, sich sicher und nachhaltig in die digitale Zukunft zu bewegen. Als globaler Top-Arbeitgeber verfügen wir über Experten in mehr als 70 Ländern. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden Zugang zu einem robusten Ökosystem aus Innovationszentren sowie etablierten und neuen Partnern. NTT DATA ist Teil der NTT Group, die jährlich über 3 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert.

Besuchen Sie uns unter nttdata.com.

Standort des Messestandes

Halle 3, Stand 3M29

Über die MWC Barcelona 2026

https://www.mwcbarcelona.com/

Wann

2. März (Montag) 5. März (Donnerstag), 2026

7:30 Uhr 20:00 Uhr (16:00 Uhr am letzten Tag)

Wo

Fira Gran Via

Av. Joan Carles I, 64

08908 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona, Spanien

