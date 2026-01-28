AV Access gibt stolz seine Teilnahme an der ISE 2026 bekannt, einer der weltweit führenden Messen für Audio-, Video- und Systemintegration (AV). Vom 3. bis 6. Februar präsentiert das Unternehmen in der Fira de Barcelona, Gran Via, seine neuesten Lösungen zur Verbesserung der Zusammenarbeit, zur Erhöhung des Unterhaltungswerts und zur Steigerung der Produktivität am Arbeitsplatz.

The eShare W90 wireless presentation and conferencing system makes hybrid meetings more secure, more collaborative, and far easier to manage.

Am Stand 1F110 wird AV Access seine wichtigsten Innovationen vorstellen, darunter das drahtlose Konferenzsystem eShare W90, die Plug-and-Play-Lösung 4KIP200 HDMI over IP und die komplette iDock-Serie von KVM-Dockingstationen und wird damit sein Engagement für vielseitige, leistungsstarke AV-Technologie unter Beweis stellen.

Streamen, laden und teilen mit einem einzigen USB-C-Kabel

Im Mittelpunkt des Messestands steht das drahtlose Präsentations- und Konferenzsystem eShare W90, das darauf ausgelegt ist, hybride Meetings in mittelgroßen und großen Besprechungsräumen zu vereinfachen. Es verfügt über einen vollwertigen USB-C-Anschluss, der Video- und Audiostreaming, Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s, das Laden von Laptops (65 W Stromversorgung) und den Zugang zum Netzwerk ermöglicht alles über ein einziges Kabel.

Zwei HDMI-Ausgänge ermöglichen den Anschluss von zwei Bildschirmen und gewährleisten so eine klare Übersicht für die Teilnehmer. Das System bietet außerdem einen Vierfach-Ansichtsmodus, der es ermöglicht, bis zu vier Quellen auf einem Bildschirm zum direkten Vergleich anzuzeigen.

"Wir haben das eShare W90 entwickelt, um den Nutzern ein intuitiveres und effizienteres Meeting-Erlebnis zu bieten", sagte Bill Liao, CTO von AV Access. "Der Quad-View-Modus ist besonders nützlich, wenn Teams mehrere Vorschläge bewerten oder gleichzeitig unterschiedliche Perspektiven austauschen müssen."

Drahtlose Konferenzen mit einem einzigen Klick

Das eShare W90 revolutioniert hybride Meetings, indem es in Verbindung mit dem eShare D30 USB-C-Dongle die drahtlose Steuerung von USB 3.0-Konferenzgeräten wie Webcams, Freisprecheinrichtungen und Videoleisten ermöglicht. Mit nur einem Klick können Benutzer eine Videokonferenz starten, ohne sich mit Kabelmanagement oder komplizierter Einrichtung auseinandersetzen zu müssen.

Es unterstützt außerdem die plattformübergreifende Inhaltsfreigabe über HDMI, USB-C und drahtlose Übertragungstechnologien wie AirPlay, Miracast und dongle-basierte Übertragung. Diese Flexibilität gewährleistet eine nahtlose Zusammenarbeit über Laptops, Smartphones und Tablets hinweg.

Darüber hinaus verfügt das eShare W90 über zwei Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Anschlüsse, die es Unternehmen ermöglichen, interne Netzwerke von Gastnetzwerken zu trennen. Dieses Design schützt sensible Unternehmensdaten und bietet gleichzeitig eine komfortable Konnektivität für Besucher.

"Wir freuen uns, das drahtlose Präsentations- und Konferenzsystem eShare W90 auf der ISE 2026 vorzustellen", resümierte Bill Liao. "Diese Lösung macht hybride Meetings sicherer, kollaborativer und wesentlich einfacher zu verwalten und hilft den Teams, sich auf die Kommunikation zu konzentrieren statt auf die Technik."

Über AV Access

AV Access ist der weltweit führende Hersteller von erweiterten Pro-AV- und AV-over-IP-Produkten, darunter HDMI/KVM-Extender, Splitter, Switches, KVM-Switches, AV-over-IP-Lösungen, drahtlose Konferenzraumlösungen und vieles mehr. Seit seiner Gründung widmet sich das Unternehmen dem Ziel, das ultimative audiovisuelle Erlebnis für alle mit qualitätskontrollierten und durchdachten AV-Produkten zu fairen Preisen zu bieten. AV Access wird auch in Zukunft weitere innovative Produkte und Lösungen für Bereiche wie Smart Home, Unternehmen, Bildung, Einzelhandel, Unterhaltung oder Gesundheitswesen entwickeln. Mit seiner starken Forschung und Entwicklung, einer leistungsfähigen Lieferkette und einem herausragenden Managementteam ist AV Access ein zuverlässiger Partner für seine Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.avaccess.com.

