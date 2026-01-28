Meta hat die Erwartungen der Wall Street im vierten Quartal deutlich übertroffen. Die Aktie kletterte nachbörslich um mehr als vier Prozent. Der Grund: Starke Werbeumsätze und ein optimistischer Ausblick auf das laufende Jahr überlagern die Sorgen um explodierende Kosten für Künstliche Intelligenz.Der Umsatz des Social-Media-Riesen stieg im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 59,89 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 58,59 Milliarden Dollar gerechnet. Auch beim Gewinn pro Aktie lieferte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
