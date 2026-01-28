CARACAS (dpa-AFX) - Das venezolanische Militär hat der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez seine Loyalität versichert. "Ich bitte um volle Unterstützung für sie und rufe dazu auf zu verstehen, wie wichtig Loyalität und Kohärenz in diesen herausragenden Momenten sind, die unsere Heimat erlebt", sagte Verteidigungsminister Vladimir Padrino López in einer auf Instagram veröffentlichten Audiobotschaft. Rodríguez sollte am (heutigen) Mittwoch offiziell den Oberbefehl über die Streitkräfte und damit alle Befugnisse des Präsidentenamtes übernehmen.

Die öffentliche Loyalitätsbekundung der Streitkräfte gilt als politisch bedeutsam, weil sie einer der entscheidenden Machtfaktoren in Venezuela sind. Zuvor war das Militär bereits der links-autoritären Regierung von Staatschef Nicolás Maduro treu ergeben.

Rodríguez übernimmt nach Maduros Sturz Regierungsgeschäfte

US-Spezialkräfte hatten Anfang Januar Maduro und seine Frau bei einem Angriff gefasst und nach New York gebracht. Dort soll ihnen wegen angeblicher Verwicklungen in den Drogenhandel der Prozess gemacht werden. Seither befindet sich das südamerikanische Land in einer Phase politischer Umbrüche.

Rodríguez, die zuvor Vizepräsidentin war, wurde am 5. Januar als geschäftsführende Präsidentin vereidigt. Sie ist die Figur innerhalb der venezolanischen Regierung, mit der Washington direkt verhandelt - vor allem über die Verwaltung der großen Ölvorkommen des Landes./ppz/DP/he