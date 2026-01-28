Wichtiger Sieg für LTTS im Mobilitätssegment in mehreren Bereichen der Fahrzeugtechnologie

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen KI, Digital ER&D, gab bekannt, dass es einen bedeutenden mehrjährigen Auftrag im Mobilitätssegment von einem führenden Automobilhersteller erhalten hat. Dieser strategische Erfolg stärkt die langjährige Partnerschaft von LTTS mit dem Premium-Automobilhersteller weiter und unterstreicht seine wachsende Rolle bei der Unterstützung der Mobilitätstechnik der nächsten Generation.

Der Auftrag umfasst fortschrittliche Software-, Konnektivitäts- und digitale Engineering-Dienstleistungen in mehreren Bereichen der Fahrzeugtechnologie. LTTS wird sein globales Engineering-Know-how, seine fundierten Fachkenntnisse und seine bewährten Lieferkonzepte nutzen, um die sich weiterentwickelnde Produkt- und Technologie-Roadmap des Kunden zu unterstützen.

Dieser Auftrag unterstreicht die umfassenden Kompetenzen von LTTS im Bereich Mobilitätstechnik, die eingebettete Systeme, digitale Plattformen, Verifizierung und Validierung, Cloud-Integration, Cybersicherheit und interdisziplinäres Software- und Maschinenbau-Engineering umfassen. Die Investitionen von LTTS in hochmoderne Forschungs- und Entwicklungslabore und vernetzte Mobilitätsinfrastruktur sind weiterhin wichtige Faktoren für groß angelegte Programme mit globalen OEMs.

Alind Saxena, Executive Director und Präsident, Mobility and Tech bei L&T Technology Services, sagte:"Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit diesem geschätzten Kunden durch dieses strategische Engagement zu vertiefen. LTTS vereint domänenorientiertes Engineering, sichere Entwicklungsprozesse und exzellente globale Lieferleistungen, um die Zukunft der Premium-Mobilität voranzutreiben. Dieser Erfolg spiegelt das Vertrauen in unsere Teams und unser Engagement für die Bereitstellung von erstklassigem Engineering in großem Maßstab wider."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen KI, Digital ER&D. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Wartungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse an.

Zielgerichtet. Agil. Innovativ. So treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm zählen 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hightech sowie Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir zum 31. Dezember 2025 über 23.635 Mitarbeiter in 22 globalen Designzentren, 31 globalen Vertriebsniederlassungen und 100 Innovationslabors.

Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie unter www.LTTS.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

