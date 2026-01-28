Kurzzeitig herrschte am Mittwoch historischer Glanz an der New Yorker Börse. Der marktbreite S&P 500 knackte zum Handelsauftakt erstmals die psychologisch wichtige Marke von 7.000 Punkten. Doch das Rekordniveau hielt dem Verkaufsdruck nicht stand. Am Ende schloss der Index mit einem minimalen Minus von 0,01 Prozent bei 6.978 Punkten fast unverändert.Die US-Notenbank Fed lieferte unterdessen wenig neuen Treibstoff für die Kurse. Wie erwartet beließen die Währungshüter die Leitzinsen auf ihrem aktuellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
