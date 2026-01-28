Am Mittwochabend haben gleich vier Tech-Giganten (Tesla, Microsoft, Meta und IBM) ihre Quartalszahlen präsentiert. Diese überraschenden Ergebnisse gab es, und so reagieren die Aktien jetzt. Die Berichtssaison ist im vollen Gange und gleich vier Tech-Giganten haben am Mittwochabend ihre Quartalszahlen vorgelegt. Das sind die Ergebnisse: Quartalszahlen von Microsoft: Hohe KI-Ausgaben belasten Die Aktien von Microsoft sind in einer ersten Reaktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE