Canoga Perkins, ein weltweit führender Anbieter von privaten 5G-Netzwerkkonnektivitätslösungen, gibt die Eröffnung seines ersten internationalen privaten 5G-Kundenerlebniszentrums im BLOQUE in Querétaro, Mexiko, bekannt. Am 16. Januar 2026 stellte das Unternehmen das Produkt SyncMetra 100 und eine End-to-End-Lösung für private 5G-Netzwerke auf der Veranstaltung "Experiencing SyncMetra" vor, an der Regierungsvertreter, Vertreter der Stadt, Branchenführer, Technologiepartner, Systemintegratoren, Wiederverkäufer und Endkunden teilnahmen.

Querétaro investiert in seine Entwicklung zu einem globalen Zentrum für fortschrittliche Fertigung, industrielle Automatisierung, intelligente Landwirtschaft und technologisch fortschrittliche Hafenanwendungen. Die Nachfrage nach zuverlässiger Hochgeschwindigkeitskonnektivität war noch nie so hoch wie heute. SyncMetra 100 und Canoga Perkins sind wichtige Wegbereiter für deterministische Netzwerke für all diese Anwendungen. Die SyncMetra-Plattform bietet eine softwaredefinierte, IT-gesteuerte 5G-Netzwerktransportlösung, die die für industrielle Anwendungen der nächsten Generation erforderliche extrem niedrige Latenz garantiert.

Revolutionierung der Konnektivität in Mexiko - Im Gegensatz zu herkömmlichen drahtlosen Lösungen wurde SyncMetra speziell für die Unterstützung von Time Sensitive Networking (TSN) entwickelt. Diese Fähigkeit ermöglicht es Unternehmen, verschiedene missionskritische Anwendungen wie Robotersteuerung, Unternehmens-KI und AR/VR, Fertigung und Automatisierung -ohne die bei Standard-Mobilfunk- oder Wi-Fi-Netzwerken üblichen Verzögerungen oder Instabilitäten einzusetzen. Im Rahmen der Veranstaltung demonstrierte Canoga Perkins einen industriellen Roboterarm, der über ein von SyncMetra unterstütztes privates 5G-Netzwerk mit extrem niedriger Latenz einwandfrei funktioniert.

"Die Einführung von SyncMetra in Mexiko ist ein wichtiger Meilenstein für Canoga Perkins, und wir freuen uns über die überwältigende Resonanz der Branchenführer hier", sagte Malik Arshad, Präsident von Canoga Perkins. "Deterministische Netzwerke beseitigen die Hindernisse für die digitale Transformation der kritischsten Anwendungen. Der Bloque ist ein Ort, an dem Technologie, Innovation und digitales Unternehmertum gefördert werden. Es ist nur passend, dass wir zeigen, dass deterministisches privates 5G und 5G TSN keine Zukunftskonzepte mehr sind wir sind stolz darauf, führende Lösungen zu entwickeln, die zeigen, dass diese Technologien bereits heute einsatzbereit sind."

Wichtige technologische Highlights:

Determinismus: Garantierte Dienstgüte (QoS) für industrielle Echtzeitkommunikation.

Garantierte Dienstgüte (QoS) für industrielle Echtzeitkommunikation. Ultra-zuverlässige niedrige Latenz (URLLC): Präzise Paketübertragung, die für missionskritische Automatisierung unerlässlich ist.

Präzise Paketübertragung, die für missionskritische Automatisierung unerlässlich ist. IT-zentrierter Betrieb: Cloud-verwaltete Orchestrierung über SyncMetra Manager (SMM) für einfache Bedienung.

Cloud-verwaltete Orchestrierung über SyncMetra Manager (SMM) für einfache Bedienung. Skalierbare Architektur: Lässt sich leicht erweitern, um große Fertigungshallen oder komplexe Campusumgebungen abzudecken.

Über das Bloque

BLOQUE ist das Innovations- und Technologiezentrum der Gemeinde Querétaro, das vom Ministerium für Innovation und Technologie gefördert wird. Es handelt sich um einen in Mexiko einzigartigen öffentlichen Raum, der so konzipiert ist, dass jeder Studenten, Unternehmer, Fachleute, Unternehmen und Organisationen durch Technologie, Innovation und Talentförderung lernen, kreativ sein und Kontakte knüpfen kann. Im BLOQUE finden die Bürger die Werkzeuge, um die Zukunft zu gestalten. Wir sind der Ort, der Sie zum Mitmachen einlädt, nicht nur zum Zuschauen. Hier werden Ideen zum Leben erweckt und Träume verwirklicht. Wir sind mehr als nur ein Ort: Wir sind die Gemeinschaft der Zukunft.

Erfahren Sie mehr: BLOQUE ¿Qué es BLOQUE?

Über Canoga Perkins

Mit über fünf Jahrzehnten technischer Exzellenz ist Canoga Perkins seit jeher führend in der Bereitstellung von missionskritischen Netzwerklösungen, die Branchen zu Innovation und Erfolg befähigen. Canoga Perkins genießt das Vertrauen führender Dienstleister, Industrieunternehmen, Versorgungsunternehmen, Militärbehörden und Regierungsbehörden und verbindet eine lange Tradition mit einem unermüdlichen Streben nach Innovation. Wir setzen wo immer möglich auf KI und entwickeln intelligente Lösungen, die nicht nur zuverlässig und sicher, sondern auch skalierbar und anpassungsfähig sind, damit unsere Kunden stets an der Spitze des technologischen Fortschritts stehen.

Erfahren Sie mehr unter www.canogaperkins.net.

