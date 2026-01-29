Die Kooperation umfasst eine Kapitalbeteiligung sowie Aufträge mit einem Volumen von bis zu 1,4 GW für Stromerzeugungs- und Kompressionstechnologie für die Flaggschiff-Projekte von Hydrostor

Hydrostor, ein führender globaler Entwickler und Betreiber von Langzeit-Energiespeichersystemen (Long Duration Energy Storage, LDES), und Baker Hughes, ein Energietechnologieunternehmen, haben am Mittwoch eine strategische Vereinbarung über Technologielösungen und Kapitalbeteiligungen bekannt gegeben. Baker Hughes wird seine Beziehung zu Hydrostor vertiefen und die Technologiekompetenzen von Baker Hughes als Teil des Kernangebots von Hydrostor für seine fortschrittliche Druckluftspeicherlösung (Advanced Compressed Air Energy Storage, A-CAES) integrieren. Dies umfasst Aufträge für Baker Hughes-Ausrüstung mit einem Volumen von bis zu 1,4 GW für die Flaggschiff-Projekte von Hydrostor. Die Ankündigung erfolgte auf der Jahresversammlung 2026 von Baker Hughes in Florenz.

"Der zunehmende Druck auf die Stromnetze macht die Langzeitspeicherung von Energie zu einer Priorität. Der innovative Ansatz von Hydrostor bietet eine kohlenstoffarme Lösung, mit der die Zuverlässigkeit der Stromversorgung über einen breiten Mix von Erzeugungsressourcen hinweg gewährleistet werden kann", so Lorenzo Simonelli, Chairman und CEO von Baker Hughes. "Wir sind stolz, Hydrostor mit wichtiger Technologie beim Vorantreiben dieser Projekte zu unterstützen, um die globale Netzstabilität zu verbessern und nachhaltige Stromversorgungssysteme in großem Maßstab zu ermöglichen."

"Die von Hydrostor und Baker Hughes unterzeichnete Vereinbarung verdeutlicht die Dynamik hinter unserer A-CAES-Technologieplattform, mit der Stromnetze weltweit kostengünstig zuverlässig und widerstandsfähig betrieben werden können", so Curtis VanWalleghem, Mitbegründer und CEO. "Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Baker Hughes im Zuge der bevorstehenden Umsetzung unserer Flaggschiff-Projekte weiter auszubauen und unsere Projektpipeline angesichts steigender Lasten und des weltweiten Ausbaus der KI-Rechenzentrumsinfrastruktur zu erweitern."

Baker Hughes ist seit 2019 ein Investor von Hydrostor. Mit dieser jüngsten strategischen Vereinbarung wird nun, kurz vor Baubeginn der Flaggschiff-Projekte von Hydrostor in den USA und Australien, eine Ausweitung der Zusammenarbeit vereinbart. In der ersten Expansionsphase wird Hydrostor Lösungen für die Stromerzeugung und Kompressionstechnologie mit einer Leistung von bis zu 1,4 GW aus dem umfangreichen Portfolio von Baker Hughes einsetzen, darunter Kompressoren, Expander, Motoren und Generatoren.

Über Baker Hughes

Baker Hughes (NASDAQ: BKR) ist ein Energietechnologieunternehmen, das Lösungen für Energie- und Industriekunden in aller Welt anbietet. Aufbauend auf einem Jahrhundert Erfahrung und Geschäftstätigkeit in über 120 Ländern treiben unsere innovativen Technologien und Dienstleistungen die Energiebranche voran und machen sie sicherer, sauberer und effizienter für die Menschen und unseren Planeten. Besuchen Sie uns unter bakerhughes.com.

Über Hydrostor Inc.

Hydrostor ist ein führender Entwickler und Betreiber von Langzeit-Energiespeichersystemen. Das Unternehmen setzt dabei auf eine bewährte, patentierte Technologie, um unter Einsatz von Druckluft und Wasser Langzeit-Energiespeicherung für Stromnetze rund um den Globus bereitzustellen.

Hydrostor wurde 2010 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada, und unterhält Niederlassungen in Melbourne, Australien, und Denver, USA. Das Unternehmen wird von Goldman Sachs Alternatives, CPP Investments, Canada Growth Fund und anderen zukunftsorientierten institutionellen Investoren unterstützt, die finanzielle Sicherheit für die Umsetzung von Energieprojekten der Spitzenklasse bieten. Hydrostor verfügt über eine umfangreiche Pipeline an A-CAES-Projekten in Nordamerika, Australien und Europa, um den sich wandelnden Anforderungen an das Stromnetz und die Versorgungssicherheit gerecht zu werden.

Berater

Goldman Sachs Co. LLC, National Bank Capital Markets und Rothschild Co. fungierten als Finanzberater für Hydrostor.

