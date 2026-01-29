Moderne Technologien und Lösungen werden dazu beitragen, die Produktionseffizienz zu steigern und die Förderraten zu maximieren

SLB (NYSE: SLB) hat von Petroleum Development Oman (PDO) zwei Fünfjahresverträge erhalten, um Bohrlochkopfsysteme und Artificial-Lift-Technologien für den Einsatz in Block-6 bereitzustellen der größten Öl- und Gaskonzession Omans sowie den In-Country Value (ICV) zu erhöhen.

Die Verträge beinhalten die Lieferung von Niederdruck-, Hochdruck- und Thermo-Bohrlochköpfen sowie von elektrischen Tauchpumpen (ESPs) und Exzenterschneckenpumpen (PCPs). Diese Lösungen sollen die Förderraten erhöhen und die Nutzungsdauer der Anlagen in Block-6 verlängern. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen der Ausbau der Produktionskapazitäten vor Ort und der Produktionsstart von Absperrventilen in Oman innerhalb von sechs Monaten.

"Die Verträge bekräftigen unser Engagement für die Zukunft der Energieversorgung in Oman und die Steigerung des In-Country Value durch lokale Fertigung und Personalentwicklung", erklärt Jesus Lamas, President, Middle East and North Africa, SLB. "Durch die Produktion eines größeren Anteils der Ausrüstung im Land und Investitionen in omanische Expertise sorgen wir dafür, dass die strategischen Ziele der PDO mit nachhaltigen, lokal ausgerichteten Ansätzen erreicht werden. Unser Fokus liegt auf innovativen Bohrlochkopf- und Artificial-Lift-Lösungen, die die Produktionseffizienz und die Fördermenge maximieren. Mit unseren laufenden Investitionen in modernste Technologien und maßgeschneiderte Dienstleistungen unterstützen wir die Produktions- und Förderziele unserer Kunden mit Lösungen, die auf ihre wachsenden betrieblichen Anforderungen abgestimmt sind."

Die Bohrlochköpfe werden im Produktionszentrum von SLB in Rusayl gefertigt, und die ESPs werden im Montage-, Reparatur- und Testzentrum in Nizwa montiert. Dabei werden Hunderte von Arbeitsplätzen für omanische Beschäftigte geschaffen. SLB wird moderne Technologien einsetzen, darunter das modulare Kompaktbohrlochkopf-System 15k SOLIDrill, ESP-Überwachungssysteme und ESP-Permanentmagnetmotoren, die den Stromverbrauch verringern und die Nachhaltigkeit verbessern.

