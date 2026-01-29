Gewinnt Gold bei den 2026 Telco Innovation Awards mit Einsatz bei TPG Telecom in Australien

Motive, ein weltweit führender Anbieter von Software für die Verwaltung mobiler Geräte und Dienste, gab heute bekannt, dass seine IMPACT IoT -Lösung als Gold-Gewinner in der Kategorie Best Cellular IoT Initiative bei den 2026 Telco Innovation Awards ausgezeichnet wurde.

Die IMPACT IoT-Lösung von Motive setzte sich gegen starke Konkurrenz in der Kategorie Network Connectivity Innovation durch, die "Pioniere ehrt, die intelligentere, schnellere und widerstandsfähigere Netzwerke für eine vernetzte Welt aufbauen", und wurde zur Best Cellular IoT Initiative gekürt.

IMPACT IoT bietet eine intelligente, codefreie, cloudnative und sichere, netzwerkgesteuerte Lösung, die unnötige Signalisierungs- und SMS-Overhead-Kosten eliminiert und das eSIM- und Firmware-Management für langlebige Geräte mit geringem Stromverbrauch optimiert. Die Plattform liefert bereits messbare Ergebnisse für Betreiber wie TPG Telecom in Australien, das IMPACT IoT für die Einführung der größten intelligenten Wasserzähler des Landes einsetzt und damit mehr als 1,7 Millionen Kunden mit fortschrittlichen Geräte- und Datenmanagementfunktionen versorgt.

Sam Barker, VP of Telecoms Market Research und Head Judge, Telco Innovation Awards, bei Juniper Research, kommentierte: "Unsere Juroren fanden die IMPACT IoT-Lösung von Motive innovativ, da sie es Betreibern und Unternehmen ermöglicht, eingeschränkte IoT-Geräte mit geringem Stromverbrauch in großem Maßstab effektiv zu verwalten, den Lebenszyklus der Geräte zu verlängern und die Betriebskosten der Betreiber zu minimieren. Die Optimierung der Lösungen für eSIM wird für Betreiber und Anbieter, die von der wachsenden Bedeutung der eSIM-Technologie im Bereich des zellularen IoT profitieren möchten, von entscheidender Bedeutung sein."

Colin Grealish, Product Director, IoT and Intelligence bei Motive, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Anerkennung durch Juniper Research und den Gewinn dieser renommierten Branchenauszeichnung. Die Telco Innovation Awards würdigen Exzellenz und Innovation, was einer der wichtigsten Vorteile unseres IMPACT IoT-Angebots ist: Es nutzt Telekommunikationsschnittstellen und -standards, erweitert diese jedoch, um Geräte zu verwalten, die häufig ihre IP-Adressen ändern, über lange Zeiträume inaktiv/offline bleiben oder sich nur sporadisch für ihre Kerndaten-Payloads verbinden."

Die Awards werden von Juniper Research organisiert, einem Analystenunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Fintech, Telekommunikation und IoT-Märkte. Sie würdigen zukunftsorientierte Unternehmen in den Bereichen Sicherheit, Betrugsprävention, Messaging und CPaaS, Netzwerke und Konnektivität sowie Roaming.

Weitere Informationen finden Sie unter https://motive.com/impact-iot.

Über Motive

Motive ermöglicht es den weltweit führenden Telekommunikationsbetreibern, nahtlose digitale Dienste über seine Suite von Betreiber-orientierten Plattformen anzubieten. Von der Berechtigungsorchestrierung bis hin zum Geräte- und Dienstmanagement ermöglicht Motive den Betreibern, die digitale Transformation zu beschleunigen und die Konnektivität über Mobil-, Heim- und IoT-Netzwerke zu monetarisieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.motive.com

